Shikhar Shinganapur Yatra: कावडींचा आज मुंगी घाटात थरार! काळगावडे राजेंनी घेतले शंभू महादेवाचे दर्शन, शिखर शिंगणापूर यात्रेत उत्साह..

दहिवडी : शिंगणापूर (ता. माण) येथे चैत्र शुद्ध एकादशीला इंदूर राजघराण्याचे वारस कालगावडे राजे यांनी रीतीरिवाजाप्रमाने घोड्यावरून बसून वाजत गाजत येऊन शंभू महादेवाचे दर्शन घेतले. आज या राजांचा मान असतो, त्यांनी पादत्राणे घालून गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घेतले..रविवारी एकादशीच्या मुहूर्तावर काळगावडे राजे यांनी सध्या वास्तव्य असलेल्या माळेगाव (ता. शेवगाव) येथून शेकडो भाविकांसह पारंपरिक पद्धतीने घोड्यावरून प्रस्थान केले. ढोल-ताशांच्या गजरात, जयघोष करत त्यांनी शिंगणापूर नगरीत प्रवेश केला..यानंतर पुष्कर तलाव येथून मंदिरापर्यंत त्यांची घोड्यावरून मिरवणूक काढण्यात आली. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत त्यांनी शंभू महादेवाचे विधिवत दर्शन घेतले. या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी लाखो भाविक शिखर शिंगणापूर येथे दाखल झाले होते. पारंपरिक वेशभूषा, धार्मिक श्रद्धा आणि उत्साहाने भारलेले वातावरण यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. यात्रेच्या निमित्ताने स्थानिक प्रशासनाने देखील आवश्यक ती व्यवस्था केली होती..फलटणला पाहुणचारआसू : संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री क्षेत्र शिखर शिंगणापूरच्या महादेवाला जलाभिषेक करण्यासाठी निघालेल्या मानाच्या कावडींचा आज फलटण शहरातून पुढील प्रवास सुरू झाला. 'हर हर महादेव'च्या जयघोषात आणि भक्तिमय वातावरणात स्वागत झाल्यानंतर या कावडी पारंपरिक मार्गाने मुंगी घाटाकडे मार्गस्थ झाल्या..पुणे व सातारा जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेल्या कावडींचे फलटणमध्ये उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले. शिंग, तुतारी, डफ व डीजेच्या निनादात शहर दुमदुमून गेले होते. मानाच्या 'श्री संत तेल्या भुत्याची कावड' आणि इतर कावडींच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. जिंती नाका येथे आमदार सचिन पाटील यांनी कावडीचे पूजन करून दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी कावडीवरील शंभू महादेव व नंदीला अभिषेक करून फलटण तालुक्यावर महादेवाचा कृपाशीर्वाद राहावा, अशी प्रार्थना केली. तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, नायब तहसीलदार अभिजित सोनवणे, महसूल नायब तहसीलदार तुषार गुंजवटे यांच्यासह विविध मान्यवरांनीही कावडींचे स्वागत केले.. सासवड परिसरातून आलेल्या संत भुतोजी महाराजांच्या परंपरेतील कावडीसोबत मानकरी काशिनाथ कावडे तसेच एकतपूर, खळद, मुंजवडी, कुंभारवळण व खानवडी येथील कावडी या सोहळ्यात सहभागी झाल्या होत्या. फलटणमधील मुक्कामानंतर सर्व कावडी मुंगी घाटाकडे रवाना झाल्या.