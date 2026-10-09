Flipkart BBD Sale मध्ये iPhone अन् Samsung वर बंपर डिस्काउंट; AC ही मिळतोय स्वस्त, पाहा भन्नाट ऑफर्स

Flipkart Big Billion Days Sale सुरू झाला असून, ग्राहकांना स्मार्टफोनपासून ते एसी आणि लाइफस्टाइल प्रॉडक्ट्सपर्यंत अनेक वस्तू सवलतीच्या दरात खरेदी करण्याची संधी आहे. विशेष म्हणजे, या सेलमध्ये iPhone आणि Samsung च्या प्रीमियम स्मार्टफोनवरही आकर्षक ऑफर्स पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे नवीन फोन किंवा घरासाठी एसी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सेलमधील या डील्स तुमच्या कामाच्या ठरू शकतात..iPhone 17 ची किमत किती?Flipkart Sale सुरू होण्यापूर्वी iPhone 17 वर ७९,९९९ रुपयांची डील दाखवण्यात आली होती. मात्र, काही तासांतच या किमतीत बदल करण्यात आला. आता हा फोन सर्व ऑफर्सचा समावेश करून ८१,९९९ रुपयांना लिस्ट करण्यात आला आहे. अलीकडेच iPhone 17 ची सुरुवातीची किंमत ८२,९०० रुपयांवरून ९९,९०० रुपये करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली होती..Amazon Great Indian Festival Sale आजपासून सुरू; iPhone अन् OnePlus सह 'या' 5 स्मार्टफोन्सवर मिळणार बंपर डिस्काउंट! .iPhone 15 खरेदीची संधीया सेलमध्ये iPhone १५ वरही ग्राहकांना सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. हा स्मार्टफोन सर्व ऑफर्सचा समावेश करून ५९,९९९ रुपयांना लिस्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी बजेटमध्ये आयफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय ठरू शकतो..iPhone 17 Pro-Pro Max फ्लिपकार्टच्या सेलमध्ये iPhone 17 Pro आणि iPhone 17 Pro Max या प्रीमियम स्मार्टफोनवरही डिस्काउंट दिला जात आहे. मात्र, या दोन्ही मॉडेल्सच्या अचूक किंमती आणि लागू असलेल्या ऑफर्स खरेदीपूर्वी तपासून घेणं आवश्यक आहे..Samsung Galaxy S25 कितीला?Samsung Galaxy S25 5G हा स्मार्टफोन सेलमध्ये ५४,९९९ रुपयांना लिस्ट करण्यात आला आहे. या किमतीत सर्व ऑफर्सचा समावेश असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी हा फोन ७९,९०० रुपयांना लिस्ट करण्यात आला होता. त्यामुळे या सेलमध्ये ग्राहकांना तुलनेने कमी किमतीत हा स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळत आहे..Flipkart BBD Sale च्या नावाने नवा स्कॅम! मोफत गिफ्टच्या आमिषाला भुलण्याआधी हे वाचा...एका क्लिकमध्ये खातं होऊ शकतं रिकामं.AC वरही ऑफर्सस्मार्टफोनसोबतच एअर कंडिशनरवरही आकर्षक ऑफर्स दिल्या जात आहेत. फ्लिपकार्टच्या सेल पेजनुसार, १ टन क्षमतेचे एसी २२,९९० रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहेत. यामध्ये विंडो आणि स्प्लिट एसीचे विविध पर्याय आहेत. थोडक्यात सांगायचं तर, Flipkart Big Billion Days Sale मध्ये आयफोन, सॅमसंग स्मार्टफोन आणि एसी खरेदी करण्यासाठी अनेक डील्स उपलब्ध आहेत. मात्र, अंतिम किंमत बँक ऑफर, एक्सचेंज आणि इतर अटींनुसार बदलू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.