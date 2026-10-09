Flipkart BBD Sale च्या नावाने नवा स्कॅम! मोफत गिफ्टच्या आमिषाला भुलण्याआधी हे वाचा...एका क्लिकमध्ये खातं होऊ शकतं रिकामं

Flipkart Big Billion Day Sale: सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन शॉपिंग करताना ग्राहकांना मोठ्या डिस्काउंटची भुरळ पडते. मात्र, याच संधीचा फायदा सायबर भामटेही घेत आहेत. Flipkart Big Billion Days 2026 सेलच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी बनावट वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट आणि आकर्षक ऑफर्सचे मेसेज वापरले जाऊ शकतात. फ्लिपकार्टने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या स्कॅम अॅडव्हायझरीमध्ये ग्राहकांना अशा फसव्या ऑफर्सपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे..तुम्हालाही WhatsApp वर स्वस्त स्मार्टफोन, मोठ्या डिस्काउंटमध्ये वस्तू, मोफत भेटवस्तू किंवा लकी ड्रॉमध्ये बक्षीस जिंकल्याचे मेसेज येत असतील, तर सावध राहा. अशा मेसेजमधील लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फ्लिपकार्टच्या अधिकृत वेबसाइटसारखी दिसणारी बनावट वेबसाइट दाखवली जाऊ शकते. या वेबसाइटवर नाव, मोबाइल नंबर, घराचा पत्ता आणि इतर वैयक्तिक माहिती भरण्यास सांगितलं जाऊ शकतं. काही वेळा बनावट पेमेंट पेजच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या खात्यातून पैसेही चोरले जाऊ शकतात. त्यामुळे केवळ आकर्षक ऑफर दिसतेय म्हणून कोणत्याही लिंकवर लगेच क्लिक करू नका. फ्लिपकार्टने WhatsApp सोबतच Instagram, Facebook, YouTube आणि X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बनावट अकाउंटपासूनही सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे..Flipkart BBD Saleमध्ये मिळणार बंपर ऑफर, कधी होणार सुरू? अर्ली एक्सेस अन् कॅशबॅक.खऱ्या आणि बनावट ऑफरमधला फरक एखादी ऑफर खरी आहे की खोटी, हे तपासण्यासाठी सर्वप्रथम फ्लिपकार्टचं अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइट उघडून ऑफरची खात्री करा. वेबसाइटची लिंक म्हणजेच URL काळजीपूर्वक तपासा. कंपनीचं नाव किंवा लोगो दिसतोय, म्हणजे वेबसाइट अधिकृत आहे, असं समजू नका. अतिशय कमी किमतीत महागडा फोन देण्याचं आमिष दाखवणारे किंवा तातडीने पैसे भरण्यास सांगणारे मेसेज संशयास्पद असू शकतात. त्याचप्रमाणे, मर्यादित वेळेची ऑफर असल्याचं सांगून घाई करण्यास भाग पाडलं जात असेल, तर विशेष काळजी घ्या. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीसोबत OTP, पासवर्ड, UPI PIN किंवा कार्डचा CVV शेअर करू नका. कस्टमर केअरच्या नावाखाली कोणी सांगितलं म्हणून अनोळखी अॅपही इन्स्टॉल करू नका..बिग अलर्ट! या तारखेपासून सुरू होणार Flipkart Big Billion Days सेल; iPhone वर मोठ्या डिस्काउंटची शक्यता .फसवणूक झाल्यास काय कराल?चुकून संशयास्पद लिंकवर क्लिक केल्यानंतर बँक खात्यातून पैसे कापले गेले, तर तातडीने बँकेशी संपर्क साधा. सायबर आर्थिक फसवणुकीची तक्रार नोंदवण्यासाठी १९३० या हेल्पलाइनवर संपर्क साधता येतो. तसंच, भारत सरकारच्या राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवरही तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाइन शॉपिंग करताना डिस्काउंटसोबत सुरक्षेलाही महत्त्व द्या. थोडीशी घाई किंवा निष्काळजीपणा तुमचं आर्थिक नुकसान करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.