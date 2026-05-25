Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात लाईट बिल प्रचंड वाढवतात 'ही' 3 छोटी उपकरणे, आजच वापर करा कमी

उन्हाळा सुरू झाला की, कडक उन्हामुळे घराघरांत विजेचा वापर अचानक वाढतो आणि परिणामी महिन्याचे वीजबिल पाहून अनेकांचे बजेट कोलमडते. अनेकदा आपल्याला वाटते की, फक्त एसी (AC) किंवा कुलरमुळेच बिल जास्त येते. परंतु, आपल्या घरात अशी काही लहान आणि नियमित वापरली जाणारी उपकरणे असतात, जी आपल्याला दिसायला छोटी वाटतात, पण ती उन्हाळ्याच्या दिवसांत छुप्या पद्धतीने प्रचंड वीज खातात. याच 3 छोट्या उपकरणांची माहिती आणि त्यांचे वीजबिल कमी करण्याचे सोपे उपाय आपण या लेखात पाहणार आहोत..1. इलेक्ट्रॉनिक गिझर (Electric Geyser)उन्हाळ्यात कडक ऊन असल्याने पाण्याचा गिज्जर वापरण्याची गरज नसते. तरीही अनेक घरांमध्ये गिज्जरचे बटण सतत 'ऑन' (On) ठेवले जाते. गिज्जरमध्ये ऑटो-कट (Auto-cut) फीचर असले, तरी पाणी थोडे जरी थंड झाले की ते पुन्हा गरम करण्यासाठी गिज्जर आपोआप चालू होतो. उन्हाळ्यात दिवसातून अनेकदा ही प्रक्रिया बॅकग्राउंडला सुरू राहिल्याने नाहक वीज वाया जाते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांत गिज्जरचे मुख्य बटण पूर्णपणे बंद ठेवावे; यामुळे वीजबिलात मोठी बचत होईल..Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर.2. रेफ्रिजरेटर किंवा फ्रीज (Refrigerator)फ्रीज हे प्रत्येक घरात २४ तास चालू असणारे उपकरण आहे. उन्हाळ्यात आपण पाणी थंड करण्यासाठी किंवा अन्न टिकवण्यासाठी फ्रीजचा दरवाजा वारंवार उघड-झाप करतो. प्रत्येक वेळी दरवाजा उघडल्याने आतील थंड हवा बाहेर पडते आणि फ्रीजला तापमान नियंत्रित करण्यासाठी कंप्रेसरवर जास्त ताण द्यावा लागतो. तसेच, उन्हाळ्यात फ्रीजचे तापमान योग्य सेट न केल्यास (उदा. खूप हाय किंवा डीफ्रॉस्ट न करणे) ते दुप्पट वीज खेचते. यासाठी उन्हाळ्यात फ्रीज मध्यम तापमानावर (Medium/Eco Mode) सेट ठेवावा आणि दरवाजा वारंवार उघडू नये..Latest Jobs : काम न करता मिळणार 3.7 कोटी रुपये पगार? OpenAI ने आणली अशी नोकरी, जाणून मोठमोठ्या इंजीनियर्सचं डोकं चक्रावलय.3. पाण्याचा पंप / मोटर (Water Pump Motor)उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाण्याची टंचाई किंवा कमी दाब असल्यामुळे अनेक घरांमध्ये पाण्याची मोटर जास्त वेळ चालवावी लागते. अनेकदा टाकी भरल्यावरही मोटर चालूच राहते, ज्यामुळे पाणी आणि वीज दोन्ही वाया जातात. जुन्या किंवा कमी कार्यक्षमतेच्या मोटर जास्त वीज खातात. यावर उपाय म्हणजे मोटरला 'ऑटोमॅटिक वॉटर लेव्हल कंट्रोलर' (Automatic Water Level Controller) बसवणे, ज्यामुळे टाकी भरताच मोटर आपोआप बंद होते आणि अनावश्यक वीज वापर थांबतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.