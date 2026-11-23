देशातील मोठ्या शहरांमध्ये सिग्नलवर काही सेकंद थांबावे लागले तरी हॉर्नचा कर्णकर्कश आवाज, लेन तोडून पुढे जाण्याची घाई आणि वाहनचालकांची चिडचिड हे नित्याचेच चित्र असते. मात्र, भारतातच एक असे शहर आहे, जिथे दोन ते तीन तास ट्रॅफिक जाम लागला तरी एकही वाहनचालक विनाकारण हॉर्न वाजवत नाही. .मिझोरामची राजधानी असलेल्या आयझॉल (Aizawl) शहरातील या अद्भुत वाहतूक शिस्तीचे महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनीही तोंडभरून कौतुक केले आहे..३ तास कोंडीत अडकूनही रस्त्यावर कमालीची शांतता!सोशल मीडियावर सध्या आयझॉलमधील ट्रॅफिकचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक महिला रस्त्यावर लागलेल्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दाखवते. रस्त्यावर दोन ते तीन तास वाहने अडकून पडली तरी एकही चालक हॉर्न वाजवत नाही, कोणीही ओव्हरटेक करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत नाही किंवा रस्त्यावरील पांढरी रेषा ओलांडत नाही. प्रत्येक जण आपापल्या लेनमध्ये राहून शांतपणे आपली पाळी येण्याची वाट पाहतो, असे या व्हिडीओत दिसते..COP31 Climate Summit Collapse Turkey : तुर्कीयेमधील संयुक्त राष्ट्रांची 'कॉप ३१' हवामान परिषद फिस्कटली! जीवाश्म इंधनांच्या मुद्द्यावरून मोठे मतभेद, मुख्य कराराविनाच चर्चा संपली.'या' धोरणामुळे बदलली शहराची संस्कृतीआयझॉलमधील या शिस्तीमागे नागरिकांच्या संयमासोबतच प्रशासनाच्या नियमांचाही मोठा वाटा आहे. आनंद महिंद्रा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले की, आयझॉलमध्ये २०१७ मध्येच 'नो-हॉर्न पॉलिसी' लागू करण्यात आली होती. विनाकारण हॉर्न वाजवण्यावर नियंत्रण आणणे आणि ध्वनिप्रदूषण कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता; केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा रस्ते सुरक्षेसाठीच हॉर्न वाजवण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे..Samsung Securities Data Breach : मोठा सायबर धक्का! सॅमसंग सिक्युरिटीजचा डेटा लीक; ८,२४१ ग्राहकांचे खाते क्रमांक, पत्ते आणि लायसन्सची माहिती उघड."शांतता हीच भविष्यातील पर्यटनाची नवी ओळख ठरेल"या व्हिडीओचे कौतुक करताना आनंद महिंद्रा यांनी एक महत्त्वाचा विचार मांडला. मोठ्या शहरांमध्ये शांतता आता दुर्मिळ होत चालली असून, भविष्यात लोक केवळ डोंगर किंवा ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी नव्हे, तर शांततेचा अनुभव घेण्यासाठीही प्रवास करतील, असे ते म्हणाले. वाहतूक कोंडी टाळता येत नसली तरी अनावश्यक गोंगाट नक्कीच कमी करता येऊ शकतो, त्यामुळे देशातील इतर शहरांनीही आयझॉलकडून संयम आणि सार्वजनिक शिस्तीचे धडे घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.