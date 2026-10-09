नशीब! भिकाऱ्याला एक-दोन नाहीतर तब्बल २१ बायका, काहींची नावंही आठवेना, Viral Video

MAN CLAIMS TO HAVE 21 WIVES: सोशल मीडियावर दररोज अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. कधी डान्स व्हिडिओ, तर कधी आयुष्यातील साध्या वाटणाऱ्या गोष्टी नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतात. अशातच सध्या बांगलादेशातील एका भिकाऱ्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या भिकाऱ्याने तब्बल २१ पत्नी असल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याला आपल्या २१ पत्नींपैकी काहींची नावंदेखील आठवत नाहीत. या भिकाऱ्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्याच्या दाव्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या मोरू मियाँ नावाच्या व्यक्तीने तब्बल २१ पत्नी असल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व पत्नींची नावंदेखील आपल्याला आठवत नसल्याचं त्याने सांगितलं आहे. मोरू मियाँ आपल्या पत्नींसोबत भीक मागून उदरनिर्वाह करत असल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, नेटकऱ्यांमध्ये त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..स्थानिक माध्यमांशी बोलताना मोरू मियाँ याने आपल्या लग्नांबाबत एक वेगळाच दावा केला. तो म्हणाला की, त्याने स्वतःहून कधीही कोणत्याही महिलेकडे लग्नाचा प्रस्ताव ठेवलेला नाही. उलट, महिलाच त्याच्याकडे लग्नाचा प्रस्ताव घेऊन येतात. समोरून प्रस्ताव आल्यामुळे आपण त्यांना नकार देत नाही आणि त्यांच्याशी लग्न करतो, असं त्याने सांगितलं. महिलांना आपल्यामध्ये नेमकं काय आवडतं आणि त्यांना आपल्याशी लग्न का करावंसं वाटतं, हे आजपर्यंत समजू शकलेलं नाही, असंही त्याने म्हटलं..पुढे बोलताना मोरू मियाँ याने सांगितलं की, त्याच्या काही पत्नी त्याच्यापेक्षा वयाने मोठ्या आहेत. त्याच्या म्हणण्यानुसार, या महिलांनी लग्नाचा प्रस्ताव दिल्यानंतर त्याने तो स्वीकारला. मात्र, त्याच्या या दाव्यांमागील नेमकी वस्तुस्थिती स्वतंत्रपणे पडताळलेली नाही..मोरू मियाँ भीक मागण्यासाठी बाहेर पडतो, तेव्हा तो आपल्या एका पत्नीला सोबत घेऊन जातो. त्याच्या पत्नी आळीपाळीने त्याच्यासोबत भीक मागायला जात असल्याचंही त्याने सांगितल्याचं वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, २१ पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या मोरू मियाँ याला विचारल्यावर त्याने त्यांपैकी केवळ आठ पत्नींची नावं आठवत असल्याचं म्हटलं. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर मोरू मियाँच्या या अजब दाव्याची चर्चा रंगली आहे..केस सोडवण्यासाठी उज्ज्वल निकम पाहायचे ‘बिग बॉस’! स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.