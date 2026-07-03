Marital Dispute: 'पतीच्या घोरण्यामुळे रात्रभर झोपच लागत नाही...'; पत्नीचा घटस्फोटासाठी अर्ज, तरीही 'असा' वाचला ५ वर्षांचा सुखी संसार

पती-पत्नीमधील मतभेद, आर्थिक वाद किंवा कौटुंबिक तणाव ही अनेकदा घटस्फोटाची कारणे मानली जातात. मात्र भोपाळमध्ये एक असे प्रकरण समोर आले आहे. पतीच्या घोरण्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला. लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर पत्नीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. कारण पतीच्या मोठ्या आवाजातील घोरण्यामुळे तिच्या झोपेत पूर्णपणे व्यत्यय येत होता. .नंतर हे प्रकरण कौटुंबिक समुपदेशनापर्यंत पोहोचले. जिथे जवळपास तीन महिने समुपदेशन आणि वेगळे राहिल्यानंतर, त्या जोडप्याने आपल्या नात्याला आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला. आता, दोघेही एकत्र राहण्यास सहमत झाले आहेत. भोपाळमध्ये कौटुंबिक समुपदेशनादरम्यान एक अनोखे प्रकरण समोर आले. पत्नीने समुपदेशकाला सांगितले की, तिचा पती चांगल्या स्वभावाचा, कुटुंबाची काळजी घेणारा आहे आणि त्यांच्यात कोणताही संघर्ष किंवा छळ होत नाही..Jharkhand High Court Verdict : ऑफिसमधील चहा पावडर घरी नेली अन् १७ वर्षांची नोकरी गमावली; हायकोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय .असे असूनही, तिने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्याचा निश्चय केला होता. याचे कारण होते त्याचे मोठ्याने घोरणे, ज्यामुळे तिला रात्री शांत झोप लागत नव्हती. कौटुंबिक समुपदेशक रीटा तुली यांच्या मते, त्या जोडप्यामध्ये कोणतेही आर्थिक, कौटुंबिक किंवा घरगुती वाद नव्हते. समस्या फक्त पतीच्या घोरण्याच्या सवयीची होती. समुपदेशन सत्रादरम्यान, दोन्ही पक्षांना समुपदेशन करण्यात आले आणि त्यांना काही काळ वेगळे राहण्याचा सल्ला देण्यात आला, जेणेकरून ते त्यांच्या नात्यावर आणि परिस्थितीवर शांतपणे विचार करू शकतील..समुपदेशकाच्या सल्ल्यानुसार, ते जोडपे सुमारे तीन महिने वेगळे राहिले. या काळात त्यांच्या लक्षात आले की, घोरण्याच्या समस्येशिवाय त्यांच्यात इतर कोणतेही मोठे मतभेद नव्हते. एकमेकांपासून दूर राहिल्याने त्यांना त्यांच्या नात्याचे महत्त्व जाणवले आणि दोघांनाही एकमेकांची आठवण येऊ लागली. .Viral Video: खवळलेला समुद्रात सहा जण अडकले, मृत्यू समोर उभा... बचाव मोहिमेचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल.तीन महिन्यांनंतर, जेव्हा ते जोडपे पुढील समुपदेशनासाठी परत आले, तेव्हा त्यांनी आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार केला. त्या दोघांनी सांगितले की त्यांच्यात कोणताही छळ, हिंसाचार किंवा गंभीर मतभेद नव्हता. समुपदेशकाच्या सल्ल्यानुसार आणि परस्पर सामंजस्याने, त्या जोडप्याने घटस्फोटाचा विचार सोडून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.