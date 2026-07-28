Viral Video: पाणी अन् आकाशाच्या मधोमध तरंगणारा रस्ता! 'हा' स्काय रोड पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

चीनच्या अनहुई प्रांतातील पिंगतियान तलावावरील एक वळणदार रस्ता सध्या पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. तलावाच्या मधोमध बांधण्यात आलेल्या या रस्त्यामुळे निर्माण होणारे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी अनेक जण येथे भेट देत आहेत. स्वच्छ पाण्यात पडणाऱ्या आकाशाच्या प्रतिबिंबामुळे हा रस्ता जणू पाणी आणि ढगांच्या मधोमध तरंगत असल्याचा भास निर्माण होतो..आरशासारख्या पाण्यामुळे अनोखा अनुभवअनहुई प्रांतातील चिझोऊ परिसरातील पिंगतियान तलावाचे पाणी अत्यंत स्वच्छ असल्याने त्यात आकाशाचे प्रतिबिंब आरशाप्रमाणे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे तलावाच्या मध्यभागातून जाणारा वळणदार रस्ता आणि त्यावरून धावणारी वाहने पाहताना हा संपूर्ण मार्ग आकाशात तरंगत असल्यासारखा भास होतो. पाणी आणि आकाश एकमेकांत मिसळल्यासारखे दिसणारे हे दृश्य पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देत आहे..Viral Video: प्रचंड लाटांमध्ये मुलगा वाहून गेला; 16 वर्षीय तरुणाचा थरारक रेस्क्यू कॅमेऱ्यात, समुद्राच्या भीषण लाटांशी झुंज.'स्काय रोड' म्हणून मिळाली ओळखया नैसर्गिक दृश्यामुळे या रस्त्याला 'स्काय रोड' असे नाव देण्यात आले आहे. तलावाच्या शांत पाण्यात आकाशाचे प्रतिबिंब उमटल्याने रस्त्याभोवती स्वप्नवत वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे येथे येणारे पर्यटक या दृश्याचा आनंद घेत असून त्याचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओही मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत..वळणदार रस्ता ठरला आकर्षणाचा केंद्रबिंदूतलावाच्या मधोमध वळण घेत पुढे जाणारा हा रस्ता आणि त्यावरून प्रवास करणारी वाहने यामुळे संपूर्ण परिसराचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसते. स्वच्छ पाणी, आकाशाचे प्रतिबिंब आणि वळणदार रस्त्याची रचना या तिन्ही गोष्टींच्या संगमातून तयार होणारे हे अनोखे दृश्य पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. त्यामुळे पिंगतियान तलावावरील हा 'स्काय रोड' सध्या चीनमधील चर्चेचा आणि पर्यटकांच्या पसंतीचा केंद्रबिंदू ठरत आहे..Auto Rickshaw Stunt: काही सेकंदांच्या प्रसिद्धीसाठी स्टंट; Video Viral होताच ऑटोचालकाला पोलिसांचा दणका; पहा काय घडलं ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.