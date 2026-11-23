GTA 6 Game: जगभरातील गेमिंग प्रेमींना ज्या गेमची प्रचंड क्रेझ आहे, त्या 'जीटीए ६' (GTA 6) ने सध्या इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. अनेक गेमर्स या गेमच्या स्ट्रीमिंगमधून लाखोंची कमाई करत आहेत; मात्र जर तुम्हाला घरबसल्या हा गेम खेळायचा असेल आणि तुमच्याकडे कोणताही गेमिंग सेटअप नसेल, तर नेमका किती खर्च येईल? याचा सविस्तर हिशोब एका तरुणाने मजेशीर अंदाजात मांडला असून, त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..प्रत्येक किमतीनंतर 'Only' म्हणत मांडला लाखोंचा हिशोब! इन्स्टाग्रामवर @icydexter या अकाउंटवरून शेअर केलेल्या या व्हिडीओत संबंधित तरुण कॅमेऱ्यासमोर उभा राहून 'GTA 6' खेळण्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत सांगतो. विशेष म्हणजे, हजारोंची किंमत सांगितल्यानंतर तो अत्यंत सहजतेने 'Only' (फक्त) म्हणतो, ज्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये हशा पिकला आहे..Family Court Divorce Ruling : पोटगीचे साडेसहा लाख घेऊनही पत्नीचा घटस्फोटाला नकार; 'यू-टर्न' प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाचा मोठा निकाल, पतीचा अर्ज मंजूर!.गेमिंग सेटअपचा 'असा' आहे संपूर्ण खर्च व्हायरल व्हिडीओत तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्याने गेमिंग सेटअप उभारण्यासाठी खालीलप्रमाणे खर्च अपेक्षित आहे :PS5 गेमिंग कन्सोल: सुमारे ६५ ते ७० हजार रुपये.GTA 6 गेम (सीडी किंवा डिजिटल कॉपी): सुमारे ७ ते ८ हजार रुपये.एक्स्ट्रा कंट्रोलर (मित्रांसोबत खेळण्यासाठी/बॅकअप): सुमारे ५ ते ६ हजार रुपये.गेमिंग मॉनिटर (हाय-ग्राफिक्ससाठी): सुमारे ३० ते ३३ हजार रुपये.हेडफोन (उत्तम साउंडसाठी): सुमारे ३ हजार रुपये..Maharashtra Housing Society Election Rules : छोट्या हौसिंग सोसायट्यांना मोठा दिलासा! आता ३५ दिवसांऐवजी अवघ्या ९ ते १३ दिवसांत पार पडणार निवडणुका; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.या सर्व गोष्टींची बेरीज केल्यास केवळ 'GTA 6' खेळण्याचा सेटअप तयार करण्यासाठी सुमारे १.०७ लाख ते १.१४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो, असे या व्हिडीओत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये इतर लहान-सहान खर्चांचा समावेश नाही. ज्यांच्याकडे आधीपासून कन्सोल किंवा मॉनिटर नाही, त्यांच्या खिशावर हा गेम खेळताना मोठा भार पडू शकतो, हेच या व्हिडीओतून मजेशीररीत्या दाखवण्यात आले आहे. .(टीप: ही बातमी सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडीओतील दाव्यांवर आधारित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.