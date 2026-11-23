Google Job to IAS: आजच्या काळात प्रत्येकाला चांगली नोकरी, मोठा पगार आणि सुरक्षित करिअर हवं असतं. त्यातही Google सारख्या जगातील मोठ्या कंपनीत नोकरी मिळणं हे अनेक तरुणांचं स्वप्न असतं. मात्र, काही जणांसाठी स्वतःचं स्वप्न पूर्ण करणं हे मोठ्या पगाराच्या नोकरीपेक्षाही महत्त्वाचं असतं. अशीच काही गोष्ट आहे IAS अधिकारी अनुदीप दुरीशेट्टी यांची. त्यांनी Google मधील सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची नोकरी सोडून यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. विशेष म्हणजे, कोणतीही कोचिंग न लावता त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत देशात पहिला क्रमांक मिळवला..कोण आहेत IAS अनुदीप दुरीशेट्टी?अनुदीप दुरीशेट्टी हे तेलंगणातील जगित्याल जिल्ह्यातील मेटपल्ली या गावचे रहिवासी आहेत. त्यांनी राजस्थानमधील BITS Pilani मधून इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं. 2011 मध्ये पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी Google या कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी सुरू केली. मात्र, त्यांचं ध्येय कॉर्पोरेट क्षेत्रात करिअर करण्याचं नव्हतं. त्यांना प्रशासकीय सेवेत जाऊन देशासाठी काम करायचं होतं. त्यामुळे त्यांनी यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. 2017 मध्ये यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा म्हणजेच CSEमध्ये ऑल इंडिया रँक 1 (AIR-1) मिळवली..Success Story: आईने दागिने विकले, बापाने कर्ज काढलं; भावासाठी बहिणींनी शेतात केली मजुरी; लेकाने UPSC मध्ये मिळवली 239 वी रँक! .पहिल्या यशात मिळाली IRS सेवायूपीएससीच्या प्रवासात अनुदीप यांना सुरुवातीलाच अपेक्षित यश मिळालं नाही. 2012 मध्ये पहिल्यांदा UPSC परीक्षा दिली होती. मात्र, पहिल्या प्रयत्नात त्यांना यश मिळालं नाही. त्यानंतर 2013 मध्ये त्यांनी परीक्षा दिली आणि त्यांना 790 वा क्रमांक मिळाला. या निकालाच्या आधारे त्यांची भारतीय महसूल सेवेत (IRS) निवड झाली. त्यांनी सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागात सहाय्यक आयुक्त म्हणून काम केलं. मात्र, त्यांचं ध्येय IAS अधिकारी होण्याचं होतं.त्यामुळे IRS सेवेत काम करत असतानाही अनुदीप यांनी IAS होण्यासाठी अभ्यास सुरू ठेवला. 2014 आणि 2015 मध्ये त्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली; मात्र या प्रयत्नांमध्ये त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. अपयशातून शिकत त्यांनी पुढील प्रयत्नांसाठी स्वतःची तयारी अधिक चांगली केली..कोचिंगशिवाय केली UPSCGoogle सारख्या मोठ्या कंपनीतील नोकरी सोडल्यानंतर अनुदीप यांनी यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित केलं. विशेष म्हणजे, त्यांनी कोणत्याही खासगी कोचिंग क्लासची मदत घेतली नाही. स्वतः अभ्यास करण्यावर आणि ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या अभ्यास साहित्याचा योग्य वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला. अभ्यासाचे नियोजन, सातत्य आणि स्वतःच्या चुका सुधारण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं..Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!.देशात पहिला क्रमांकअखेर 2017 मध्ये अनुदीप यांनी पुन्हा UPSC परीक्षा दिली. या वेळी त्यांच्या मेहनतीला मोठं यश मिळालं. त्यांनी संपूर्ण देशात पहिला क्रमांक म्हणजेच AIR-1 मिळवला. यासोबतच त्यांचं IAS अधिकारी होण्याचं स्वप्नही पूर्ण झालं. विशेष म्हणजे, UPSC मध्ये पहिला क्रमांक मिळवणारे ते तेलंगणातील पहिले उमेदवार ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.