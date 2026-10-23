लावणीच्या ठेक्यावर थिरकला चिमुकला! डान्स पाहून नेटकरीही झाले थक्क; Video Viral

Lavni Dance Viral Video: ‘अप्सरा आली’ गाणं सुरू झालं की अनेकांचे पाय आपोआप थिरकू लागतात. पण एका चिमुकल्याने या गाण्यावर असा काही ठेका धरला आहे की, त्याचा डान्स पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी जमली. चेहऱ्यावरील सुंदर हावभाव, तालावर थिरकणारे पाय आणि जबरदस्त आत्मविश्वास पाहून नेटकरी त्याचं कौतुक करत आहेत. या चिमुकल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..इन्स्टाग्रामवर दिव्या माने यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. गाणं सुरू होताच हा मुलगा तालावर ठेका धरताना दिसतो. त्याच्या नृत्यातील उत्साह, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि प्रत्येक ठेक्यावर केलेल्या हालचाली लक्ष वेधून घेतात. विशेष म्हणजे, आजूबाजूला कोण पाहतंय याची त्याला अजिबात चिंता नाही. तो अगदी मनापासून नाचताना दिसतो. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .या व्हिडीओमधील आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे त्याला प्रोत्साहन देणारे लोक. मुलाचा डान्स पाहण्यासाठी आजूबाजूला लहान मुलं आणि मोठी माणसं जमा होतात. काही जण टाळ्या वाजवून त्याला प्रोत्साहन देतात, तर काही मुलं त्याच्या डान्समधील स्टेप्स करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे रस्त्यावरील हा साधा प्रसंग काही क्षणांतच आनंदाच्या वातावरणात बदलतो..‘अप्सरा आली’ हे गाणं २०१३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘नटरंग’ चित्रपटातील आहे. या गाण्यात अभिनेत्री अमृता खानविलकर यांनी आपल्या नृत्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. अजय-अतुल यांचं संगीत आणि बेला शेंडे यांचा आवाज लाभलेल्या या गाण्यावर नाचणं सोपं नाही. गाण्याचा वेग, नृत्यातील बारकावे आणि चेहऱ्यावरील हावभाव यांचा उत्तम मेळ साधावा लागतो. मात्र, या चिमुकल्याने कोणताही संकोच न बाळगता आपली कला सादर केली आहे..हा व्हिडीओ शेअर करताना दिव्या माने यांनी, ‘Art is in the blood that is a boy’ असं कॅप्शन दिलं आहे. त्यानंतर नेटकऱ्यांनीही या मुलाच्या नृत्याचं भरभरून कौतुक केलं.एका नेटकऱ्याने त्याला ‘नवा नटराज’ असं म्हटलं आहे. तर अनेकांनी त्याच्या आत्मविश्वासाचं आणि नृत्यकलेचं कौतुक केलं आहे. विशेष म्हणजे, मुलगा लावणीसारख्या पारंपरिक नृत्यप्रकारावर नाचत असल्यामुळे त्याच्यावर टीका करण्याऐवजी लोकांनी त्याच्या कलेला दाद दिली, ही गोष्टही अनेकांना आवडली..या निमित्ताने मुलांच्या आवडी आणि त्यांच्या कलेविषयी समाजाचा दृष्टिकोन यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. लहान मुलं मनापासून एखादी कला सादर करतात, तेव्हा त्यांचं कौतुक केलं जातं. मात्र, वय वाढल्यानंतर त्याच आवडीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि अनेकदा त्यांना विनाकारण टीकेला सामोरं जावं लागतं, असं काही नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे.सध्या मात्र या चिमुकल्याच्या डान्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याच्या नृत्याने अनेकांची मनं जिंकली असून, त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्याच्या कलेचं कौतुक केल्याशिवाय राहवत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.