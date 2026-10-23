Trending News

लावणीच्या ठेक्यावर थिरकला चिमुकला! डान्स पाहून नेटकरीही झाले थक्क; Video Viral

Lavni Dance Video: ‘अप्सरा आली’ गाण्यावर चिमुकल्याने केलेला भन्नाट लावणी डान्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्याचा डान्स पाहून नेटकऱ्यांनी त्याला ‘नवा नटराज’ म्हटलं आहे.
Little boy lavani dance

Little boy lavani dance

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Lavni Dance Viral Video: ‘अप्सरा आली’ गाणं सुरू झालं की अनेकांचे पाय आपोआप थिरकू लागतात. पण एका चिमुकल्याने या गाण्यावर असा काही ठेका धरला आहे की, त्याचा डान्स पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी जमली. चेहऱ्यावरील सुंदर हावभाव, तालावर थिरकणारे पाय आणि जबरदस्त आत्मविश्वास पाहून नेटकरी त्याचं कौतुक करत आहेत. या चिमुकल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
trend
Video
dance
video viral
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com