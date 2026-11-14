बेजबाबदारपणाची पण हद्द असते! बोगद्यात गाडी थांबवून फोडले फटाके; Video Viral

दिवाळीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आलं. ठिकठिकाणी यामुळे आग लागण्याच्या १००-२०० हून अधिक घटना घडल्याच्या बातम्या समोर आल्या तसेच व्हिडिओ देखील समोर आले आहेत. असं असतानाच सोशल मीडियावर सध्या एका बोगद्यात फटाके फोडतानाचा व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. गाड्यांची वर्दळ सुरू असतानाच काही जणांनी चक्क बोगद्यात गाडी थांबवून फटाके फोडल्याचे या व्हिडीओत दिसत आहे. हा प्रकार मुंबई-पुणे महामार्गावरील असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात या व्हिडीओमागचं सत्य वेगळंच असण्याची शक्यता आहे. .नेमकं काय घडलं?व्हायरल व्हिडीओमध्ये बोगद्यात एक गाडी थांबलेले दिसत असून, त्याच्या आसपास काही जण फटाके फोडताना दिसत आहेत. फटाके फुटताच बोगद्यात धुराचे लोट पसरतात. विशेष म्हणजे, या सगळ्या प्रकारादरम्यान इतर गाड्याही त्याच बोगद्यातून ये-जा करताना दिसत आहेत.बंदिस्त बोगद्यात अशा पद्धतीने फटाके फोडणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. फटाक्यांच्या धुरामुळे रस्त्यावरील दृश्यमानता कमी झाल्यास गाडीचालकांना पुढील मार्गाचा अंदाज घेणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढण्यासोबतच फटाक्यांमुळे आग लागण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकते..'आग ये सुंदरा...तुझा माझा गो शोभल जोडा' आगरी कोळी गाण्यावर ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले....मुंबई-पुणे महामार्गाचा दावा चुकीचाहा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करताना काही पोस्टमध्ये तो मुंबई-पुणे महामार्गावरील बोगद्यातील असल्याचे म्हटले गेले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गाडीचालक आणि नागरिकांमध्येही या घटनेबाबत चिंता निर्माण झाली.मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार हा प्रकार महाराष्ट्रात घडलेला नाही. व्हिडीओची पडताळणी केल्यानंतर तो राजस्थानमधील उदयपूरजवळच्या चिरवा बोगद्याचा असल्याचे समोर आले आहे..राजस्थानच्या NH-58 वरील घटनाचिरवा बोगदा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५८ वर आहे. याच बोगद्यात काही जणांनी गाडी थांबवून फटाके फोडल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसते. बोगदा अरुंद आणि बंदिस्त असल्याने फटाक्यांमुळे निर्माण झालेला धूर संपूर्ण परिसरात पसरताना दिसतो.ही घटना इतर गाड्यांच्या सुरक्षिततेसाठीही धोकादायक ठरू शकते. कारण बोगद्यात अचानक धूर पसरल्यास गाडी चालकांना पुढील रस्ता स्पष्टपणे दिसण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यातून अपघाताचा धोका वाढू शकतो..व्हिडीओ कधी समोर आला?मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेचा मूळ व्हिडीओ ९ नोव्हेंबर रोजी ‘कपिल बिश्नोई’ नावाच्या एक्स अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला होता. पोस्टमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ५८ वरील चिरवा बोगद्यात गाड्यांच्या मार्गात फटाके फोडले जात असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता..या प्रकारामुळे बोगद्यातून प्रवास करणाऱ्या इतर गाडी चालकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता पोस्टमध्ये व्यक्त करण्यात आली होती. संबंधित व्यक्तींवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.