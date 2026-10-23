WhatsApp Update: 1 जानेवारी 2027 पासून WhatsApp, Snapchat, Telegram बंद होणार? SIM कार्डबाबत नवा नियम काय?

New SIM Card Rules for Messaging Apps From 2027: देशभरातील WhatsApp आणि Telegram वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 1 जानेवारी 2027 पासून भारतात WhatsApp, Telegram यांसारख्या मेसेजिंग ॲप्सच्या वापरासंबंधी नवे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने यासंदर्भात 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिसूचना जारी केली होती.त्यातच आता दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्याने माध्यमांना दिलेल्या नव्या माहितीनुसार, नोंदणीकृत मोबाइल नंबरशी संबंधित SIM कार्ड सक्रिय नसल्यास या ॲप्सच्या वापर करता येणार नाही. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित ॲप्सना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .त्यामुळे आता नव्या नियमानुसार, ज्या मोबाइल नंबरवरून मेसेजिंग ॲपवर अकाउंट तयार केलं आहे, त्या नंबरचं सक्रिय सिम कार्ड संबंधित डिव्हाइसमध्ये असणं आवश्यक असेल. सिमकार्ड काढल्यास, बदलल्यास किंवा बंद झाल्यास, वैध सिम पुन्हा टाकेपर्यंत ॲपच्या सेवा वापरण्यात अडथळा येऊ शकतो..Gold Price Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत 56,000 रुपयांनी स्वस्त! 24K, 22K आणि 18K सोनं कितीला? चांदीही नीचांकी पातळीवर.सरकारने हा निर्णय का घेतला?ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग आणि डिजिटल अरेस्टसारख्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. भारतीय मोबाइल नंबरवरून मेसेजिंग ॲप्सवर अकाउंट तयार करून, संबंधित सिम कार्ड फोनमध्ये नसतानाही सेवा वापरता येत असल्याचा गैरफायदा काही लोक घेत असल्याचं दूरसंचार विभागाच्या निदर्शनास आलं होतं. विशेषतः परदेशातून भारतीय मोबाइल नंबरचा वापर करून फसवणूक केली जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे..कोणत्या ॲप्सवर परिणाम?या नव्या नियमांचा परिणाम WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, JioChat आणि Signal यांसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर होऊ शकतो. याशिवाय, या ॲप्सच्या वेब व्हर्जनचा वापर करणाऱ्यांनाही बदल जाणवू शकतो. वेब व्हर्जनमधून वापरकर्त्यांना किमान दर सहा तासांनी लॉगआउट करावं लागेल. त्यानंतर QR कोड स्कॅन करून पुन्हा लॉगिन करण्याची सुविधा दिली जाईल, असं सांगण्यात येत आहे.या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम अशा लोकांवर होण्याची शक्यता आहे, जे नोंदणीकृत SIM कार्ड फोनमध्ये नसतानाही Wi-Fi च्या मदतीने मेसेजिंग ॲप्स वापरतात..Copper is the New Gold: तांबे होणार नवं सोनं? Goldman Sachs चा मोठा अंदाज; किती वाढणार भाव?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.