Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेत लोकशाही आली, पण सत्ता अद्याप लांबच! दोन महिने उलटले तरी समित्यांचा पत्ता नाही

धुळे: राज्यातील महापालिकांमधील 'प्रशासकीय राज'ला कंटाळलेल्या साधारण सर्वच राजकीय पक्ष व नागरिकांना महापालिका निवडणुका कधी होतील याची प्रतीक्षा होती. मोठ्या विलंबानंतर या निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये सत्ताधारी कामाला लागले. पदाधिकारीऱ्यांची निवड झाली, समित्या अस्तित्वात आल्या. .अनेक ठिकाणी सभा झाल्या, काही ठिकाणी नव्या बॉडीने अर्थसंकल्पही सादर केला. धुळ्यात मात्र, महापौर-उपमहापौर हे दोनच पदाधिकारी विराजमान आहेत. स्थायी समिती, महिला व बालकल्याण समिती अद्याप अस्तित्वात नाही. निवडून येऊन दोन महिन्यांवर कालावधी लोटूनही सर्वच नगरसेवक सध्या 'नामधारी' आहेत. ही स्थिती अजून किमान २०-२५ दिवस कायम राहील अशी स्थिती आहे. समित्यांच्या निवडीसाठी एवढा विलंब कशासाठी असा प्रश्न आहे..राज्यातील साधारण सर्वच महापालिकांमध्ये पहिल्यांदा दीर्घकाळ प्रशासकराज पाहायला मिळाले. धुळे महापालिकेतही जानेवारी- २०२४ पासून प्रशासकराज सुरू झाले. साधारण दोन वर्ष प्रशासकीय राजवट कायम राहिल्याने तब्बल ७४ नगरसेवकांचा पर्यायाने संपूर्ण शहरवासियांचा आवाजही एका अर्थाने बंद झाला. .शहरातील १९ प्रभागातील विविध प्रश्न, समस्या सोडविण्याची आस प्रशासकांकडेच लागून होती. धुळे महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट कशी राहिली याचा लेखाजोखा नवीन बॉडी प्रत्यक्ष काम सुरू करेल त्यावेळी कदाचित मांडला जाईल. मात्र, ही नवीन बॉडी पूर्ण क्षमतेने काम कधी सुरु करेल असा प्रश्न आहे..दोन महिने लोटलेमहापालिकेसाठी १५ जानेवारी २०२६ ला मतदान होऊन १६ जानेवारीला निकाल घोषित झाले. त्यामुळे लवकरच नवीन सत्ताधारी आणि त्या-त्या प्रभागातील नगरसेवक जोमाने कामे सुरु करतील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात आता नगरसेवक निवडून येऊन तब्बल दोन महिन्यांवर कालावधी लोटला तरी नगरसेवकांना आपापल्या भागातील प्रश्न, समस्या मांडायला संधीच मिळालेली नाही अशी स्थिती आहे. कारण स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे सभा होत नाहीत. सर्वसाधारण सभेलाही मुहुर्त मिळत नाही अशी स्थिती आहे..मुहूर्त पुढे ढकललानिवडणूकीनंतर ६ फेब्रुवारीला महापौर, उपमहापौरांची अधिकृत निवड झाली. त्यानंतर लगेचच गट नोंदणी व नंतर स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समिती सदस्य निवडीसाठी प्रक्रीया होणे अपेक्षित होते. ती मात्र वेळेत झालेली नाही. समित्यांच्या निवडीसाठी कसातरी २३ मार्चचा मुहूर्त निघाला मात्र, तोही आता हुकला आहे. अपरिहार्यतेचे कारण देत हा मुहूर्त आता ३० मार्चपर्यंत पुढे ढकलला आहे..अजून महिना लोटणार३० मार्चला दोन्ही समित्यांसाठी सदस्य निवड, स्वीकृत नगरसेवकांची निवड होईल. त्यानंतर प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे जाईल. विभागीय आयुक्तांच्या मंजूरीनंतर सभापती निवडीचा कार्यक्रम घोषित होईल. नंतर अर्ज प्रक्रीया, त्यानंतर विशेष सभेत निवड आणि मग सभापती, सदस्य समित्यांचे कामकाज सांभाळतील. त्यानंतर पहिल्या सभेत स्थायी समितीच्या साप्ताहिक सभा घेण्याचा वार निश्चित केला जाईल. .त्यानंतरच्या सभेत समिती प्रत्यक्ष काम सुरू करेल. अर्थात, या सर्व प्रक्रीयेला एप्रिलचेही १५-२० दिवस जातील. ही सर्व स्थिती लक्षात घेता महापालिका निवडणुकीनंतरही तब्बल साधारण तीन महिने पदाधिकारी, नगरसेवकांना शहरासाठी काहीही निर्णय घेता आले नाहीत, धोरण ठरविता आले नाही. एका अर्थाने या काळातही महापालिकेत प्रशासक राजच कायम राहिले असाच त्याचा अर्थ काढता येईल..निर्णय घेणारे निवेदनांवर खूश!ज्या नगरसेवकांनी शहरासाठी, शहरवासियांसाठी निर्णय घेणे, धोरण ठरविणे अपेक्षित आहे. ते नगरसवेक सध्या विविध मागण्या घेऊन महापौर, उपमहापौरांसह आयुक्तांकडे जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र, निर्वाचित सदस्य महापालिकेत आल्याने प्रशासनही त्यावर निर्णय घेऊन शकत नाही. अनेक कामांचे निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांनाच घ्यायचे आहेत, त्यासाठी मात्र स्थायी समिती सभा, महिला बालकल्याण समिती सभा, सर्वसाधारण सभा लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.