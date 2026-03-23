Dhule Crime : धुळ्यात भररस्त्यात जबरी चोरी करणाऱ्या दोघांना बेड्या; शहर पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई

धुळे: शहरातील जबरी चोरी प्रकरणात शहर पोलिस ठाण्याच्या शोधपथकाने कारवाई करत दोन संशयितांना अटक केली. त्यांच्याकडून रोकडसह स्कूटी हस्तगत केली..शहरातील धार्मिक मदरसा शिक्षक महंमद नसीम महंमद हनीफ (वय ४३) यांच्या फिर्यादीनुसार, १८ मार्चला रात्री साडेनऊच्या सुमारास ते पोलिस मुख्यालयाजवळील रस्त्यावरून जात असताना दोन व्यक्तींनी त्यांना अडवून जबरदस्तीने रिक्षाबाहेर ओढले. त्यानंतर मारहाण करून रोकड व घड्याळ हिसकावून नेले. यासंबंधी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. .प्राप्त माहितीच्या आधारे संशयित राहुल ऊर्फ टप्या बाबू ऊर्फ गजानन शेरात (वय २८, रा. रंगळी चाळ, चितोड रोड, धुळे) व मनोज ऊर्फ भुऱ्या गोरख शेरात (वय ३५, रा. विठ्ठलनगर, चितोड रोड, धुळे) यांना ताब्यात घेतले. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांच्याकडून रोकड, घड्याळ व स्कूटी असा ४३ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. .पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार उपासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शत्रुघ्न पाटील, समाधान सोळंके, शोधपथकातील कुंदन पटाईत, महेश मोरे अमित रनमळे, तुषार पारधी, अमोल पगारे, प्रशांत नाथजोगी, धम्मपाल वाघ, दीपक जगताप, राहुल सरदार, सचिन जैतपुरे, रोहिणी पवार यांनी ही कारवाई केली.