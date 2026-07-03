नाशिक

Nashik Fraud News : उच्चशिक्षित युवकाला ‘लिफ्ट’ पडली महागात; नोकरीच्या आमिषाने १९ लाखांची फसवणूक

सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून एका उच्चशिक्षित युवकाला तब्बल १९ लाख ४३ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार आला उघडकीस.
Highly Educated Youth Duped of rupees 19 Lakh in Fake Job Scam

Highly Educated Youth Duped of rupees 19 Lakh in Fake Job Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक - सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून एका उच्चशिक्षित युवकाला तब्बल १९ लाख ४३ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषदेत उपसहायकपदाचे बनावट नियुक्तीपत्र देऊन ही फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी नाशिक शहर सायबर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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