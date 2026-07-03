Nashik Fraud News : उच्चशिक्षित युवकाला ‘लिफ्ट’ पडली महागात; नोकरीच्या आमिषाने १९ लाखांची फसवणूक

नाशिक - सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून एका उच्चशिक्षित युवकाला तब्बल १९ लाख ४३ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषदेत उपसहायकपदाचे बनावट नियुक्तीपत्र देऊन ही फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी नाशिक शहर सायबर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..योगेश कारभारी शिंदे (३५, रा. गोपाळनगर, अमृतधाम, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार श्रीकांत नानासाहेब वानखेडे (रा. जळगाव) या संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. शिंदे हे सिव्हिल इंजिनिअर असून, खाजगी कंपनीत नोकरीला आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये नाशिकहून चांदवडला जात असताना त्यांना संशयिताने त्याच्या कारमधून लिफ्ट दिली होती..त्या वेळी वानखेडे याने आपण सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव येथे कार्यरत असल्याचे सांगून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आपले जवळचे संबंध असल्याचे भासवीत वशिलाने सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवले. काही दिवसांनी वानखेडे याने योगेश यांच्या व्हॉट्सॲपवर मॅसेज पाठवून जिल्हा परिषदेत लिपिक पद रिक्त असून ६ लाख रुपयात काम होईल असे सांगितले. योगेशने विश्वास ठेवून टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याचे मान्य केले..त्यानंतर पडताळणी, त्रुटी, मंत्रालयीन स्तर, मेडिकल, फिटनेस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी अशा विविध कारणांचा बनाव रचून योगेशकडून ऑनलाईन स्वरूपात एकूण १९ लाख ४३ हजार रुपये उकळले. त्यानंतर भामट्याने योगेशला जिल्हा परिषदेचा लोगो, गुंडे यांच्या बनावट स्वाक्षरीचे उपसहायक पदाचे नियुक्ती पत्र पाठवले. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या कथित व्हॉट्सॲप चॅटिंगचे स्क्रीनशॉटही पाठवले.....अन् फसवणूक उघडदिलेली तारीख उलटूनही नोकरी मिळत नसल्याने आणि वारंवार पैशांची मागणी होत असल्याने योगेशने सदर प्रकार दाजी नितीन जाधव यांना सांगितला. अशा प्रकारे कोणतीही शासकीय भरती होत नसल्याचे सांगत जाधव यांनी त्यांची समजूत काढली. आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यानंतर योगेश शिंदे यांनी सायबर पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सुशीला कोल्हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.