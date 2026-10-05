बंधाऱ्यावर प्लेटाच बसविल्या नसल्याने पाणी कसे अडणार?

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लोय : शिवारात बांधलेल्या बंधाऱ्याला प्लेटा बसविल्या नसल्याने पावसाचे पाणी वाहून जात असते.
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बंधाऱ्यावर प्लेटाच नसल्याने पाणी कसे अडणार?
लोय येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न; पाणीटंचाईची भिती
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळोद, ता. ५ : नंदुरबार तालुक्यातील लोय गावाच्या शिवारात पाणी अडवण्यासाठी बंधारा बांधण्यात आला आहे. मात्र, त्या बंधाऱ्यात प्लेटाच बसविल्या नसल्याने दरवर्षी पावसाचे पाणी वाहून जात आहे. यामुळे मोठा खर्च करून बांधलेल्या बंधाऱ्याचा शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कुठलाच फायदा झालेला नाही. संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देऊन बंधाऱ्याला प्लेटा बसवाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.
लोय येथे पावसाचे पाणी अडवण्याकरिता मागील वर्षी मे- जून महिन्यात बंधारा बांधण्यात आला होता. बंधारा बांधताना ठेकेदाराने बंधाऱ्याच्या प्लेटा बसविणे गरजेचे होते. परंतु, केवळ बंधारा बांधला, प्लेटा बसविल्या नाहीत. यावर्षी जून- जुलैत झालेल्या पावसाचे पाणी बंधाऱ्यात येऊनही प्लेटांअभावी वाहून गेले. या बंधाऱ्याचा कुठलाच फायदा शेतकऱ्यांना आजपर्यंत झाला नाही. म्हणून हा बंधारा केवळ नावाला आहे. यासंदर्भात संबंधितांकडे वारंवार मागणी करूनही बंधाऱ्याला प्लेटा बसविण्यात येत नसल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोय शिवारातील पाणी अडवण्यासाठी बांधलेल्या बंधाऱ्याला प्लेटा बसविण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे.