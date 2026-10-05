दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार

नवरात्रोत्सवाची देणगी
शेतकरी कुटुंबीयांना सुपूर्द
‘विचार वारसा फाउंडेशन’चा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ५ : यंदाच्या हंगामात पुरेसा पाऊस न झाल्याने जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन स्थानीक आमदार राजूमामा यांच्या वतीने करण्यात आले होते. या हाकेला प्रतिसाद देत रामेश्वर कॉलनी परिसरातील ''विचार वारसा फाउंडेशनने यंदाचा नवरात्रौत्सव सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विचार वारसा फाउंडेशन संचलित नवदुर्गा सार्वजनिक नवरात्री उत्सवाच्या काळात दुर्गा मातेच्या दर्शनासाठी व भव्य आरास पाहण्यासाठी नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. या उत्सवादरम्यान जमा होणारी संपूर्ण देणगी व निधी दुष्काळग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या मदतीसाठी आमदार राजूमामा भोळे यांच्याकडे सुपूर्द केला जाईल, अशी माहिती फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष विशाल देशमुख यांनी दिली.
फाउंडेशनच्या या संवेदनशील आणि स्तुत्य निर्णयाला संपूर्ण मित्र परिवाराने एकमताने पाठिंबा दिला आहे. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आशिष राजपूत, मयूर डांगे, मनीष चौधरी, संकेत म्हस्कर, गितेश पवार, अमोल ढाकणे, अभिजित राजपूत, गौरव डांगे, ऋषी राजपूत आदी सदस्य व कार्यकर्ते परिश्रम घेत आहेत.