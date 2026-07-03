शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय शहराबाहेर नेण्याचा घाट कुणासाठी? बच्चू कडू अन् संजय खोडके आक्रमक, सरकारला विचारला संतप्त सवाल

अमरावती : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय शहरापासून तब्बल १५ किलोमीटर अंतरावर सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने स्थानिक नागरिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार बच्चू कडू यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरत, शहरात जागा उपलब्ध असताना वैद्यकीय महाविद्यालय शहराबाहेर नेण्याची गरज काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला..अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार बच्चू कडू व आमदार संजय खोडके कमालीचे आक्रमक पाहायला मिळाले. शहरात आधीच सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय अवघ्या १५ मिनिटांच्या अंतरावर आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय १५ किमी दूर नेण्याचा घाट का घातला जात आहे? अशी विचारणा आमदार बच्चू कडू यांनी केली..अमरावती मनपाची पहिलीच आमसभा वादळी, नामांतरासह गाजरे 'हे' मुद्दे, शहरातील अस्वच्छतेवरून नगरसेवक आक्रमक!.अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने सदर कायदेशीर तांत्रिक अडचण आणि जनहित लक्षात घेता, अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता निश्चित केलेली १२ किलोमीटर दूर लांब अंतरावरील जागा बदलविण्या संदर्भात फेरविचार करणार का? तसेच त्या ऐवजी शहराच्या मध्यवर्ती भागात नवीन पर्यायी जागेसाठी जो प्रस्ताव दिला आहे. तो मान्य करणार का ? असा प्रश्न आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केला..आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहाच्या निदर्शानास आणून दिले कि, सदरची प्रस्तावित जागा वनविभागाच्या 'आयडेन्टीफाईड फॉरेस्ट' क्षेत्रात मोडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील रिट पिटिशन नुसार, सदर क्षेत्र 'वनसंज्ञे'त येत असल्याने त्यास 'वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८०' च्या तरतुदी लागू होतात. परिणामी, केंद्र शासनाच्या पूर्व मंजुरीशिवाय या जागेवर कोणतेही वनेत्तर कामे करता येणार नाहीत..Amravati News : पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे कधी भरणार? आमदार संजय खोडके; २,७९५ पदांसाठी महाभरती लवकरच .मंत्रिमहोदय वारंवार मुख्यमंत्री समितीचे नाव सांगून आम्हाला धमकावत आहेत का? वस्तुस्थिती आणि जनतेची अडचण समितीसमोर मांडण्याऐवजी केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात आहेत, असा गंभीर आरोपही कडू यांनी यावेळी केला. या सर्व घडामोडींवर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी मध्यस्थी करत संबंधित विभागाला निर्देश दिले..१४ जुलै २०२३ रोजी या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली असून आता २०२६ उजाडले आहे, म्हणजेच तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. अमरावती शहरासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी योजना असल्याने, आमदार बच्चू कडू आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या भूमिकेचा आणि उपलब्ध जागेचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी व यावर पुनर्विचार करून योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश सभापतींनी दिले. आता यावर राज्य सरकार काय पाऊल उचलते आणि अमरावतीकरांचे हे हक्काचे वैद्यकीय महाविद्यालय शहरातच राहते की बाहेर जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.