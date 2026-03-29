लग्न आटोपून परतताना स्कॉर्पिओच्या अपघातात ५ जणांचा मृत्यू, ६ गंभीर; गाडीत १६ जण असल्याची माहिती

गडचिरोली स्कॉर्पिओची ट्रॅव्हल्सला धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघाता पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. गडचिरोली-चामोर्शी मार्गावर हा अपघात झाला आहे. या अपघात इतका भीषण होता की स्कॉर्पिओच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला आहे. सायंकाळी पावणे सात वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. Major Road Accident in Gadchiroli Wedding Vehicle Collision Kills Five Injures Several.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, MH 46 P 5392 या स्कॉर्पिओतून लग्नाची वरात घेऊन निघाले होते. गाडीत तब्बल १६ प्रवासी होते अशी माहिती समोर येत आहे. रामपूर येथून दुपारी 3 वाजताच्या दरम्यान लग्न सोहळा आटोपून भाडभीडी मोकासा येथे जात होती. दरम्यान, गडचिरोलीहून चामोर्शीकडे जाणाऱ्या MH 15 CK 5005 या प्रवासी ट्रॅव्हल्सला स्कॉर्पिओची एका वळणावर जोरदार धडक झाली..गडचिरोली-चामोर्शी मार्गावरील कुरुड-कढोली गावादरम्यान असलेल्या नाल्याजवळील वळणावर हा भीषण अपघात झाला. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लग्नाची वरात घेऊन जाणाऱ्या स्कॉर्पिओचा यात चुराडा झाला आहे..अपघातानंतर जखमींना तातडीने गडचिरोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. उपचारासाठी नेत असताना वाटेतच दोघांचा मृत्यू झाला. सध्या उर्वरित जखमींवर उपचार सुरू असून काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून पोलीस प्रशासनाकडून पुढील तपास सुरू आहे.