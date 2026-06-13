अंगणातील श्वानाला घरात आणायला सांगितलं अन्...; मामाने भाचीसोबत ओलांडल्या मर्यादा, वाचा नेमकं काय घडलं?

मामाने अल्पवयीन भाजीसोबत गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना नागपूरमधील इमामवाडा हद्दीत घडली आहे. पोलिसांनी आरोपी चुलत मामाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. पीडित मुलगी आठव्या वर्गात शिकत असल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर नागपूरमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना १५ दिवसपूर्वी घडली. घटनेच्या दिवशी मुलीचे आई-वडील कामावर गेले होते. दुपारच्या सुमारास ती अंगणात खेळत होती. तेव्हा शेजारी राहणारा २५ वर्षीय चुलत मामाने तिला आवाज दिला. अंगणात खेळत असलेला श्वान घरात घेऊन ये, असं त्याने तिला सांगितलं. त्यानुसार मुलीने श्वान घरात नेऊन दिला. ती घरात येताच आरोपीने तिच्या गैरवर्तन केलं..Badlapur Crime: बदलापुरात वडिलांच्या मित्रानेच १६ वर्षीय मुलीचा केला विनयभंग, मोबाईल चार्जिंगसाठी घरी आला अन्....दरम्यान, या घटनेपासून ती फारशी बोलत नव्हती. तिकडे आरोपीही भीतीपोटी घरून पळून गेला. गेल्या १५ दिवसांपासून तो फुटपाथ, रेल्वे स्थानक, बस स्थानकावर राहात होता. मंदिरात मिळेल त्यावर पोट भरत होता. मुलीच्या वागणुकीतील बदल लक्षात घेत आईने तिला विचारपूस केली. त्यावेळी तिने घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली..Sangli Crime : सांगलीत धक्कादायक प्रकार! ६४ वर्षीय वृद्धाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार,पीडिता २७ आठवड्यांची गर्भवती; 'असा' उघडकीस आला प्रकार.मुलीने सांगितलेला प्रकार ऐकताच आई वडिलांच्या पायखालची जमीनच सरकली. मुलीच्या आईवडिलांनी थेट पोलिस ठाणे गाठत आरोपी मामा विरोधात तक्रार दिली. यातक्रारीच्या आधारे इमामवाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून काही तासाच आरोपीला अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसंनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.