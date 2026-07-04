नागपूर

Nagpur: जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नवे नियम लागू; वेळीच करा नोंदणी, नाही तर झेडपीची लागेल मंजुरी

Maharashtra Introduces New Birth and Death Registration Rules: जन्म-मृत्यूसाठी नवे नियम लागू असून जन्म नोंदणी नियम, मृत्यू नोंदणी आणि महाराष्ट्र या वर्षात ३० दिवसांनंतर जिल्हा महिलांच्या आरोग्य नोंदणीसाठी जन्माची नोंदणी करण्यात आली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: बोगस नोंदणीला आळा घालण्यासाठी जन्म-मृत्यूच्या नोंदीत मोठ बदल झाले. आता ३० दिवसांच्या नोंदणी न केल्यास जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. यामुळे वेळेत नोंदणी न करणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.

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Birth and Death Registration in India