Nagpur: जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नवे नियम लागू; वेळीच करा नोंदणी, नाही तर झेडपीची लागेल मंजुरी

नागपूर: बोगस नोंदणीला आळा घालण्यासाठी जन्म-मृत्यूच्या नोंदीत मोठ बदल झाले. आता ३० दिवसांच्या नोंदणी न केल्यास जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. यामुळे वेळेत नोंदणी न करणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे..जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार बाळाच्या जन्मानंतर ३० दिवसांच्या आत जन्माची नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतरच्या विलंबित नोंदणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची संमती घेणे आवश्यक असेल. नव्या नियमावलीत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना उपनिबंधकाचा दर्जा देण्यात आला आहे..Nagpur: पती गणेशच्या सुपारी दिली अमनला, पत्नीनेच काढला काटा.ग्रामपंचायतींकडून पाठविलेल्या विलंबित जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करून सात दिवसांच्या आत संमतिपत्र देणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच विलंबित नोंदणी, नोंदीतील दुरुस्ती, नोंदणी न झालेल्या जन्म-मृत्यूची पडताळणी आणि दुहेरी किंवा चुकीच्या नोंदींची तपासणीही आता जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे. जन्म प्रमाणपत्र हे नागरिकांच्या कायदेशीर ओळखीचे मूलभूत दस्तऐवज मानले जाते..शाळेत प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र, योजनांचा लाभ व वारसा हक्कासाठी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक असते. तर मृत्यू प्रमाणपत्राचा वापर वारसा हक्क, विमा दावा, बँक खाते बंद करणे, पेन्शन थांबविणे, मालमत्तेचे हस्तांतरण आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांसाठी केला जातो.राज्यात काही परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदणी करून घेतल्याच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर बनावट आणि अपूर्ण नोंदींना आळा घालण्यासाठी ही नियमावली अधिक कडक करण्यात आली आहे..Premium|Life After Retirement : निवृत्ती म्हणजे नवा प्रवास; सहजीवनासाठी मानसिक तयारी का महत्त्वाची?. विलंबित जन्म नोंदणीसाठी रुग्णालय किंवा प्रसूतिगृहाचे प्रमाणपत्र अथवा डिस्चार्ज कार्ड, आई-वडिलांचे आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा अन्य ओळखपत्र तसेच आवश्यकतेनुसार शाळेचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. नागरिकांनी जन्म किंवा मृत्यूची नोंद निर्धारित कालावधीत करून अनावश्यक विलंब आणि जिल्हा परिषदेच्या फेऱ्या टाळाव्यात. हा दाखले महत्त्वपूर्ण असून नागरिकांनी याकडे दुर्लक्ष करू नये - डॉ. राजकुमार गहलोत, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. नागपूर.तीन हजार प्रस्ताव काढले निकालीजिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने आतापर्यंत सुमारे तीन हजार प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढले. सध्या जवळपास एक हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. येत्या काही दिवसांत सर्व प्रस्ताव निकाली काढली जातील. मात्र, दररोज प्रस्तावाची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येते. येणाऱ्या काळात या कामाकरिता शासनाला विशेष विभाग नेमण्याची गरज भासणार असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.