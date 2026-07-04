FDA Crime : 'गोरस भंडार'वरील कारवाई मागे घेण्याच्या हालचाली, पूर्वसूचना न देता FDAने केलं सील; हायकोर्टात काय घडलं?

नागपूर - वर्ध्यातील प्रसिद्ध 'गोरस भंडार' संस्थेला कोणतीही पूर्वसूचना न देता अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सील करत कारवाई केली. परंतु, संबंधित कारवाई मागे घेण्याची तयारी असल्याचे सुतोवाच अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केले.न्यायालयात सादर केलेल्या नोंदींनुसार २०२० नंतर एफडीएने 'गोरस भंडार'ची दरवर्षी तपासणी केली असून, कोणत्याही तपासणीत अनियमितता आढळली नसल्याची माहितीही सरकारने दिली..एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ३१ मे रोजी ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईला वर्धा तहसील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, वर्धा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ३१ मे रोजी तपासणीत परिसरात कथित अस्वच्छता आढळल्याचे कारण देत एफडीएने संस्थेला सील लावले होते..तसेच, पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनावर बंदी घातली होती. या कारवाईविरोधात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले होते. मात्र, दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.गुरुवारी सुनावणीत गेल्या ७० वर्षांत 'गोरस भंडार'ची एफडीएकडून किती वेळा तपासणी करण्यात आली आणि त्यातून कोणते निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मागविला होता. त्यासंदर्भातील नोंदी आज न्यायालयात सादर करताना राज्य सरकारने २०२० नंतर दरवर्षी तपासणी झाल्याचे सांगितले. पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे अॅड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली..कारवाईचा आदेश रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकारसुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने कारवाईसंदर्भातील आदेश रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. मात्र, न्यायालयाने त्यास स्पष्ट नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.