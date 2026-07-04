नागपूर

FDA Crime : 'गोरस भंडार'वरील कारवाई मागे घेण्याच्या हालचाली, पूर्वसूचना न देता FDAने केलं सील; हायकोर्टात काय घडलं?

वर्ध्यातील प्रसिद्ध 'गोरस भंडार' संस्थेला कोणतीही पूर्वसूचना न देता अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सील करत कारवाई केली.
FDA Crime

FDA Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - वर्ध्यातील प्रसिद्ध 'गोरस भंडार' संस्थेला कोणतीही पूर्वसूचना न देता अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सील करत कारवाई केली. परंतु, संबंधित कारवाई मागे घेण्याची तयारी असल्याचे सुतोवाच अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केले.

न्यायालयात सादर केलेल्या नोंदींनुसार २०२० नंतर एफडीएने 'गोरस भंडार'ची दरवर्षी तपासणी केली असून, कोणत्याही तपासणीत अनियमितता आढळली नसल्याची माहितीही सरकारने दिली.

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