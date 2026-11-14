नागपूर : आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांवर आखाती देशातील युद्धामुळे वारंवार होणारे खंड आणि उड्डाणांच्या वेळापत्रकातील अनिश्चिततेचा थेट फटका येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला बसला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या नऊ महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत तब्बल ३५.६५ टक्क्यांची घट झाली आहे..मागील वर्षातील याच नऊ महिन्यांच्या तुलनेत यंदा २८ हजार १९० प्रवाशांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला पाठ फिरवल्याचे विमानतळ प्रशासनाच्या ताज्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.विमानतळ प्रशासनाच्या नोंदीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या काळात नागपूरहून ७९ हजार ७१ प्रवासी विमानाने विदेशात गेले होते, त्याची मासिक सरासरी ८ हजार ७८६ इतकी होती. मात्र, २०२६ च्या याच नऊ महिन्यांत हा आकडा ५० हजार ८८१ पर्यंत खाली आला आहे.यामुळे प्रवाशांची मासिक सरासरी ५ हजार ६५४ वर घसरली असून, दरमहा सरासरी ३ हजार १३२ प्रवासी कमी झाल्याचे चित्र आहे..विमानांची थेट आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वाढवण्याचे आव्हानमिहान प्रकल्पातील वाढती औद्योगिक गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा विस्तार आणि विदर्भातील वाढत्या व्यावसायिक उलाढालीचा विचार करता नागपूरची आंतरराष्ट्रीय हवाई जोडणी भक्कम करण्याची गरज आहे. सुरू असलेले मार्ग विस्कळीत होऊ न देता नवीन आंतरराष्ट्रीय शहरांसाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.प्रवाशांची ही घटती संख्या रोखून विमानतळाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करणे, हेच आगामी काळात विमानतळ प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे..आखाती हवाई संपर्कातील अडथळ्यांचा परिणामप्रवासी संख्या घटण्यामागे आखाती देशांशी असलेल्या विमानसेवेतील व्यत्यय हे प्रमुख कारण आहे. १ मार्चपासून एअर अरेबियाची ‘शारजाह-नागपूर-शारजाह’ आणि कतार एअरवेजची ‘दोहा-नागपूर-दोहा’ ही दोन्ही महत्त्वाची उड्डाणे तात्पुरती थांबवण्यात आली होती. काही काळानंतर एअर अरेबियाने १३ मार्चपासून, तर कतार एअरवेजने २१ मेपासून आपली सेवा पुन्हा सुरू केली. परंतु, कतार एअरवेजने २३ ऑक्टोबर २०२६ ते २९ मार्च २०२७ या हिवाळी हंगामासाठी आपली दोहा सेवा पुन्हा एकदा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रवाशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत..प्रवाशांना आर्थिक व वेळेचा भुर्दंडयुरोप, अमेरिका आणि मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये जाण्यासाठी नागपूरकरांकरिता दोहा हे अत्यंत महत्त्वाचे ‘कनेक्टिंग हब’ मानले जाते. हीच सेवा वारंवार विस्कळीत होत असल्याने परदेशात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, व्यावसायिक, नोकरदार आणि परदेशात स्थायिक असलेल्या कुटुंबीयांची मोठी गैरसोय होत आहे. थेट पर्याय नसल्याने प्रवाशांना आता मुंबई, दिल्ली, पुणे किंवा हैदराबादमार्गे प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि आर्थिक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.