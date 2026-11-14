नागपूर

Nagpur News: आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्‍या रोडावली ;नऊ महिन्यांत ३५.६५ टक्के प्रवाशांची घट, नागपूर विमानतळाला फटका

Nagpur Airport Passenger Decline : आखाती देशांतील युद्धामुळे विमानसेवा विस्कळीत झाल्याचा परिणाम नागपूर विमानतळावर झाला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या ३५.६५ टक्क्यांनी घटली.
Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport has recorded a 35.65% decline in international passenger traffic during January–September 2026.

Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport has recorded a 35.65% decline in international passenger traffic during January–September 2026.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांवर आखाती देशातील युद्धामुळे वारंवार होणारे खंड आणि उड्डाणांच्या वेळापत्रकातील अनिश्चिततेचा थेट फटका येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला बसला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या नऊ महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत तब्बल ३५.६५ टक्क्यांची घट झाली आहे.

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