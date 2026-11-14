Dairy Business Crisis: दुष्काळाचा दुग्ध व्यवसायाला फटकादुष्काळाचा दुग्ध व्यवसायाला फटका; चारा-पाणी टंचाई, पशुखाद्य महागले, आर्थिक गणित कोलमडले

प्रफुल पन्धे हिंगणा नाका : दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका केवळ शेती व्यवसायालाच नव्हे, तर शहरी भागातील पूरक व्यवसायांनाही बसू लागला आहे. इसासनी-वागदरा परिसरातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र, जनावरांसाठी हिरवा चारा आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे..या परिस्थितीत सुका चारा, सरकी आणि पशुखाद्याचे दर वाढल्याने दूध उत्पादकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. गावात रोजगाराच्या मर्यादित संधी असल्याने अनेक बेरोजगार युवक शहरालगतच्या भागात दुग्ध व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे चारा उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. जनावरांना पुरेसे आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याने त्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. परिणामी दूध उत्पादनात घट झाली असून, दुसरीकडे जनावरांच्या संगोपनाचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक अशा दुहेरी संकटात दुग्धव्यावसायिक सापडले आहेत..शासनाकडून पशुपालकांसाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्या, तरी त्यांचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील पशुपालकांपर्यंत पोहोचतो. शहरालगतच्या भागातील लहान दुग्ध व्यावसायिक मात्र या योजनांपासून वंचित राहत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी आणि शहरालगतच्या दुग्ध व्यावसायिकांसाठीही पशुसंवर्धन विभागाने मदतीच्या योजना राबवाव्यात. गरजू पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा छावण्या, पाणवठे तसेच आर्थिक मदतीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी परिसरातील व्यावसायिकांकडून होत आहे..पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय सुरू केला. त्यातून कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळत होता. मात्र, दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे जनावरांना चारा आणि पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. दूध उत्पादनात मोठी घट झाली असून संगोपनाचा खर्च वाढला आहे. शासनाने शहरी भागातील दुग्धव्यावसायिकांनाही मदत करून हा व्यवसाय टिकविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.योगेश कडवे, पशुपालक, इसासनी (वागदरा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.