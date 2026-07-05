नागपूरमध्ये जंगलराज? सहा महिन्यांत ३० पिस्तुले, ६० काडतूसं अन् तलवारी जप्त, मध्य प्रदेशातून होतेय तस्करी

मंगेश गोमासेनागपूर : शहरात अवैध शस्त्रांची घुसखोरी दिवसेंदिवस वाढत असून, गेल्या सहा महिन्यांत शहर पोलिसांनी विविध कारवायांमध्ये जवळपास ३० पिस्तूल आणि ६० हून अधिक जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरात पिस्तुलराज सुरू होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. केवळ पिस्तूलच नव्हे तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तलवारी, चाकू यासारखी घातक शस्त्रे जप्त केली आहेत..नागपुरात सापडणारी बहुतांश देशी पिस्तुले मध्य प्रदेशातील खरगोन, बडवानी, खंडवा, बुरहाणपूर आणि बैतूल जिल्ह्यांतील अवैध कारखान्यांमध्ये तयार केली जातात. तेथून ती बस, रेल्वे, खासगी वाहने किंवा मालवाहू वाहनांद्वारे गुप्तपणे नागपुरात आणली जातात. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी प्रवाशांच्या सामानात किंवा वाहनांमध्ये विशेष कप्पे तयार करून शस्त्रे लपवून आणत असल्याचेही तपासात उघड झाले आहे..Akola Robbery : सराफा दुकान लुटीचा पर्दाफाश! भाड्याच्या खोलीत राहून केली रेकी, अन् टाकला दरोडा.ही पिस्तुले नागपुरातील सराईत गुन्हेगार, खंडणीखोर आणि टोळ्यांपर्यंत दलालांच्या माध्यमातून पोहोचविली जातात. एका देशी पिस्तुलाची किंमत साधारण २५ ते ५० हजार रुपये इतकी असते. खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, दहशत निर्माण करणे आणि टोळी संघर्षासाठी या शस्त्रांचा वापर होण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे..सातत्याने होणाऱ्या कारवायांमुळे अनेक गंभीर गुन्हे उधळण्यात पोलिसांना यश आले असले, तरी शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध शस्त्रे पोहोचत असल्याने शस्त्रतस्करीचे जाळे उद्ध्वस्त करणे हे पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सीमेलगतच्या मार्गांवर देखरेख वाढविण्यासह शस्त्र पुरवठादार आणि खरेदीदारांवरही पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आहे..Pune Crime: कात्रजमध्ये दोन गावठी पिस्तुलांसह तरुण अटक; भारती विद्यापीठ पोलिसांची कारवाई.सहा महिन्यातील प्रमुख कारवाईजानेवारी -गुन्हे शाखा कारवाई- २ देशी पिस्तुल, काडतुसेफेब्रुवारी -एमआयडीसी परिसर-१ पिस्तूलमार्च -पारडी व लकडगंज परिसर-३ पिस्तूलएप्रिल - एनडीपीएस पथक व गुन्हे शाखेची संयुक्त कारवाई २ पिस्तूलमे - नंदनवन, कपिलनगर, यशोधरानगर-४ पिस्तूलजून -बेलतरोडी, अजनी, पाचपावली -३ पिस्तूल५ जुलैपर्यंत - यशोधरानगर, तहसील आणि सक्करदरा - ३ पिस्तूलजप्त देशी पिस्तुले : ३०जिवंत काडतुसे : ५५ ते ६० पेक्षा अधिकआरोपी अटक : २८ हून अधिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.