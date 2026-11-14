नागपूर

Crime News: प्रेमात अडसर; प्रेयसीच्या मामीचा खून ;अपहरण करून मारहाण ; उपचारादरम्यान झाला मृत्यू

Nagpur Assault Case : अल्पवयीन भाचीच्या प्रेमप्रकरणावरून झालेल्या वादानंतर आरोपीने मामीचे अपहरण करून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला असून नंदनवन पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला.
Nagpur police have registered a murder case after a woman died during treatment following an alleged assault.

Nagpur police have registered a murder case after a woman died during treatment following an alleged assault.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याबाबत तिच्या मामीने हटकल्यावर आरोपीने अपहरण करून त्यांना बेदम मारहाण केली. यात जखमी झालेल्या मामीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना नंदनवनमधील राजेंद्रनगर परिसरात घडली.

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