Crime News: प्रेमात अडसर; प्रेयसीच्या मामीचा खून ;अपहरण करून मारहाण ; उपचारादरम्यान झाला मृत्यू

नागपूर : अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याबाबत तिच्या मामीने हटकल्यावर आरोपीने अपहरण करून त्यांना बेदम मारहाण केली. यात जखमी झालेल्या मामीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना नंदनवनमधील राजेंद्रनगर परिसरात घडली. .प्रियंका महेश सावरकर (वय ५०, रा. नंदनवन झोपडपट्टी) असे मृत महिलेचे नाव तर अक्षय शालीकराम करोटे (वय ३०, रा. नंदनवन) असे आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रियंका यांच्या १६ वर्षीय भाचीला दोन वर्षांपूर्वी अक्षयने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. ते दोघेही नियमित भेटायचे..काही दिवसांपूर्वी अक्षयने मुलीला मारहाण केली. ही बाब प्रियंका यांना माहिती झाल्याने आरोपी अक्षयने तिला कुणालाही सांगितल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान मुलीच्या आजीला याबाबत कळले. त्यामुळे त्यांनी मुलीला आरोपीला न भेटण्याची तंबी दिली. प्रेमप्रकरणाबाबत प्रियंका यांनीच आजीला सांगितल्याचा समज करून अक्षयने नंदनवन परिसरातून प्रियंका यांचे अपहरण केले..त्यांना बाईकवर बसवून वाठोडा परिसरात घेऊन गेला व काठीने मारहाण केली. त्यानंतर त्यांना सोडून पसार झाला. दोन दिवसांनी प्रियंका यांची तब्बेत खालावल्याने त्यांना खासगी आणि नंतर मेडिकल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी सहा वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत वाठोडा पोलिसांना माहिती देण्यात आली. मात्र, घटनेचे ठिकाण नंदनवन पोलिस हद्दीत येत असल्याने त्यांनी प्रकरण नंदनवन पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केले..नंदनवन पोलिसांनी आरोपी अक्षयवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून त्याचा शोध सुरू केला आहे.अक्षय कुख्यात आरोपीअक्षय करोटे हा कुख्यात आरोपी असून त्याच्यावर खून, घरफोडी आणि इतर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वीही त्याच्यावर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.