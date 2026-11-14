Nagpur News: रस्त्यावर आतषबाजी; आता पोलिस कारवाईचे ‘फटाके’ ;३९ गुन्हे दाखल ; बंदी असलेले फटाके विक्रीप्रकरणात ५४ दुकानदार येणार अडचणीत

नागपूर : दिवाळीत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणाऱ्यांसह नियमांचे उल्लंघन करून फटाक्यांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध नागपूर शहर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पोलिसांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणाऱ्यांविरुद्ध ३९, तर अनधिकृत फटाके विक्री प्रकरणी ५४ असे एकूण ९३ गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईत एक लाख ९० हजार २३५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून ध्वनीप्रदूषणाच्या विषयात फटाक्यांच्या प्रदूषणाचीही दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि ध्वनीची पातळी यासंदर्भात न्यायालयाने निर्देश दिले. त्यानुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून, कमी प्रदूषण करणाऱ्या ग्रीन फटाक्यांच्या वापराबाबतही सूचना देण्यात आल्या..विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप पखाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली. यात सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून फटाके फोडणाऱ्यांविरुद्ध ३९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच ग्रीन फटाक्यांव्यतिरिक्त अन्य बंदी असलेल्या फटाक्यांची विक्री करणारे आणि परवान्यातील अटी व शर्तींचा भंग करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध ५४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. अशाप्रकारे फटाके फोडणे आणि अवैध विक्री अशा दोन्ही प्रकारांत एकूण ९३ गुन्हे दाखल करून एक लाख ९० हजार २३५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..कारवाई सुरूच राहणारदिवाळीदरम्यान बंदी असणारे फटाके विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, अद्यापही शहरात अनेक ठिकाणी ग्रीन फटाक्यांच्या नावावर अन्य फटाक्यांची सर्रास विक्री सुरू आहे. त्यामुळे यावर पोलिस धडक कारवाई करणार असल्याचे संकेत पोलिस आयुक्तांनी दिले आहेत..अशी आहे कारवाईसार्वजनिक ठिकाणी फटाकेबाजी - ३९ गुन्हेअनधिकृत फटाके विक्री - ५४ गुन्हेएकूण गुन्हे - ९३जप्त मुद्देमाल - १,९०,२३५ रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.