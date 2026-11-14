नागपूर

Nagpur News: रस्त्यावर आतषबाजी; आता पोलिस कारवाईचे ‘फटाके’ ;३९ गुन्हे दाखल ; बंदी असलेले फटाके विक्रीप्रकरणात ५४ दुकानदार येणार अडचणीत

Nagpur Firecracker Crackdown : दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडणे आणि नियमबाह्य विक्रीप्रकरणी नागपूर शहर पोलिसांनी ९३ गुन्हे दाखल केले. कारवाईत एक लाख ९० हजार २३५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
Nagpur city police register 93 cases against public firecracker violations and unauthorized firecracker sales during Diwali.

Nagpur city police register 93 cases against public firecracker violations and unauthorized firecracker sales during Diwali.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : दिवाळीत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणाऱ्यांसह नियमांचे उल्लंघन करून फटाक्यांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध नागपूर शहर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पोलिसांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणाऱ्यांविरुद्ध ३९, तर अनधिकृत फटाके विक्री प्रकरणी ५४ असे एकूण ९३ गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईत एक लाख ९० हजार २३५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

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