Nagpur News: इंधन बचतीसाठी शिवानी दाणींची ‘आपली बस’वारी; मनपात ई-रिक्षाने एन्ट्री ; पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद, इतरांकडून कधी होणार अंमलबजावणी

नागपूर: अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धानंतर निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी, नगरसेवक योगेश पाचपोर आणि सभापती दर्शनी धवड यांनी मंगळवारी ४ आपली बसचा वापर करत आदर्श घालून दिला. त्यांच्या या कृतीचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे..जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. इंधनावरील खर्च वाचल्यास देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले आहे. हाच धागा पकडून शिवानी दाणी यांनी मंगळवारी पान ३ वर.Nagpur News: तलाव उशाला अन् कोरड घशाला!; नळाला पाणी येत नसल्याने गोधनीवासी त्रस्त, भर उन्हात पाण्यासाठी पायपीट.इंधन बचतीसाठी शिवानी दाणींची ‘आपली बस’वारीआपला प्रवास मनपाकडून मिळालेल्या शासकीय वाहनाने न करता महापालिकेच्या ‘आपली बस’ने केला. फुटाळा तलाव ते महाराजबाग चौक असा प्रवास त्यांनी बसने केला. दाणी फुटाळा बस स्थानकातून बसमध्ये चढल्या. ऑनलाईन पद्धतीने फुटाळा ते महाराजबाग चौकाचे प्रवासासाठी १२ रुपयांचे तिकीट काढले..विशेष म्हणजे, बसमधील प्रवासादरम्यान त्यांनी मोबाईलवरून कामाचा आढावा घेतला. महाराजबाग चौकात बसमधून उतरल्यानंतर त्यांनी मनपात जाण्यासाठी ‘ई-रिक्षा’चा वापर केला. यावेळी त्यांच्यासोबतच नगरसेवक योगेश पाचपोर व त्यांचे स्वीय सहाय्यक होते. या ई-रिक्षाच्या मनपापर्यंतच्या प्रवासाचे त्यांनी चालकाला तीस रुपये दिले. तर क्रीडा समिती सभापती दर्शनी धवड यांनीही मनपातून घरी दाभ्यापर्यंत जाण्यासाठी सीताबर्डी ते अंबाझरीपर्यंतचा मेट्रो प्रवास आणि तेथून पुढे ‘आपली बस’ने प्रवास केला. दाणी, धवड यांच्या पुढाकारामुळे आता महापालिकेतील इतर पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी इंधन बचतीसाठी हा कित्ता कधी गिरवणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Gold Rate Today: केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सोन्याचे भाव भडकले! अवघ्या 10 तासांत 14 हजारांची वाढ; काय आहे ताजा भाव?.सार्वजनिक वाहतुकीकडे लोकप्रतिनिधींचा कलइंधन बचतीसाठी शिक्षण समिती सभापती संतोष लढ्ढा यांनी शाळा पाहणी दौऱ्यात कारपूलिंगचा पर्याय स्वीकारत अधिकाऱ्यांना एकाच वाहनातून प्रवास करण्याच्या सूचना दिल्या. सत्ताधारी पक्षनेते नरेंद्र बोरकर यांनीही अधिकृत वाहनाऐवजी स्वतःच्या खासगी वाहनाचा वापर करण्यावर भर दिला.."इंधनाचा मर्यादित वापर आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिल्यास पर्यावरणासोबतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल."- शिवानी दाणी-वखरे, स्थायी समिती सभापती"पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार आपणही जास्तीत जास्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याला प्राधान्य देणार."- दर्शनी धवड, क्रीडा विशेष समिती सभापती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.