Chandrapur: चुलत भावाने केली भावाची हत्या, भरपावसात रक्ताच्या थारोळ्यात पडला, परिसरात रक्ताचं पाणी

राजुरा: तालुक्यातील विहीरगाव येथे कौटुंबिक वादाचे पर्यवसान थेट खुनात झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २) रात्री घडली. दारूच्या नशेत आई-वडिलांना शिवीगाळ व मारहाण करणाऱ्या चुलत भावाचा संतापाच्या भरात बांबूने डोक्यावर वार करून खून करण्यात आला. रवींद्र शंकर गुरमेट्टीवार (वय ३८) असे मृताचे नाव आहे. आरोपी नितीन गजानन गुरमेट्टीवार याला अटक करण्यात आली आहे..मृत रवींद्र शंकर गुरमेट्टीवार हा गुरुवारी रात्री दारूच्या नशेत घरी आला. त्यानंतर त्याने आई अनिता गुरमेट्टीवार व वडिलांशी वाद घालत शिवीगाळ केली. तसेच त्यांना मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता त्याने हातात कुन्हाड घेऊन कुटुंबीयांच्या अंगावर धाव घेतली..Chandrapur: बस आणि ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक; सिंदेवाहीची घटना; ३१ प्रवासी जखमी, १६ जण चंद्रपूरला रवाना.त्यामुळे घाबरलेल्या आई-वडिलांनी घरातून पळ काढला. या प्रकारानंतर मृताची आई अनिता गुरमेट्टीवार यांनी गावचे पोलिस पाटील सचिन राजेश्वर बोढे यांच्याकडे धाव घेतली. घडलेला प्रकार सांगितला. त्यांनी नितीन गुरमेट्टीवार याला फोन लावून परिस्थितीची माहिती दिली. रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास नितीन गुरमेट्टीवार याने स्वतः पोलिस पाटील बोढे यांना फोन करून मी रवींद्रला संपवले आहे..त्याचा मला व माझ्या काका-काकूंना खूप त्रास होता, असे सांगितले. ही माहिती मिळताच पोलिस पाटील तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. तेव्हा नितीन गजानन गुरमेट्टीवार हा हातात बांबूची उभारी घेऊन उभा होता. त्याने त्याच उभारीने रवींद्रच्या डोक्यावर तीन ते चार जोरदार प्रहार करून त्याचा खून केल्याची कबुली दिली. पोलिस पाटील यांनी तत्काळ विरूर पोलिस स्टेशनला माहिती दिली. विरुर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार राजेंद्र गायकवाड आपल्या पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले..Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदे रुग्णालयात तरीही 'ऑपरेशन टायगर'; ठाकरे गटाच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील शिंदे सेनेत.पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. याप्रकरणी पोलीस पाटील सचिन बोठे यांच्या तक्रारीवरून आरोपी नितीन गजानन गुरमेट्टीवार याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अप्पर पोलिस अधीक्षक ईश्वर काकडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक महेंद्र गायकवाड यांच्या नेतृत्वात उपपोलिस निरीक्षक शामसुंदर सूर्यवंशी तपास करीत आहे..संपूर्ण परिसर रक्ताने माखलेलाघरासमोरील अंगणात आंब्याच्या झाडाखाली रवींद्र रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता. त्याच्या डोक्यावर गंभीर जखमा होत्या. उजव्या कानाला खोल जखम झाली होती. कानातून रक्तस्त्राव सुरू होता, तर डोक्याच्या मागील भागालाही गंभीर मार लागल्याचे दिसून आले. घटनावेळी मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने संपूर्ण परिसर रक्ताने माखलेला होता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.