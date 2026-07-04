तुकाराम मुंढेंचे आदेश मनमानी करणारे अन् एकतर्फी, FDA कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल

अन्न सुरक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, दुकानांवर गेल्या दीड महिन्यांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या या विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर कारवाईचा धडाका सुरू आहे. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या कारवाईच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलंय. बुलढाण्यात तुकाराम मुंढे यांचा आदेश मनमानी करणारा आणि सामान्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याचं म्हणत याचिका दाखल केली आहे. FDA Orders by Tukaram Mundhe Face High Court Plea .मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी तुकाराम मुंढे यांनी दिलेला आदेश अवैध ठरवण्याची मागणी केली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेला आदेश हा मनमानी करणारा आहे. तो एकतर्फी असून सामान्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोक करणारा असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. .FDA Crime : 'गोरस भंडार'वरील कारवाई मागे घेण्याच्या हालचाली, पूर्वसूचना न देता FDAने केलं सील; हायकोर्टात काय घडलं?.मोक्का अंतर्गत कारवाईबंदी असलेल्या खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, अर्थसहाय्य पुरवठा, वाहतूक आणि गोदाम पुरवणारे यांच्यासह विक्री करणाऱ्यांवर तुकाराम मुंढे यांनी मोक्का अंतर्गत कारवाईचे आदेश दिले होते. या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नागपूर खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहविभागाचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटिसीला ३ आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलंय..सील करण्यासाठी नाही पितळी मोहोरधाराशिवमध्ये अन्न व औषध विभागाकडून भेसळखोरांवर कारवाईचा वेग वाढला आहे. पण कारवाईसाठी आवश्यक असलेली पितळी मोहर नसल्यानं अडचण येत आहे. अन्नपदार्थांचा नमुना घेतल्यानंतर जागेवरच पंचांसमोर सील करावा लागतो. मात्र तीन अधिकाऱ्यांमध्ये एकच पितळी मोहर असल्यानं नमुना घेणं अडचणीचं ठरत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ५९ नमुने घेण्यात आलेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.