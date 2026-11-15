विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला! तापमानात ५ अंशांची घसरण, पारा थेट १३ अंशांवर; नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत हुडहुडी

नागपूर : दिवाळी संपताच नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून हवेत गारवा जाणवत असून, रात्रीच्या तापमानातही मोठी घट झाली आहे. रविवारी काही ठिकाणी किमान तापमानात पाच अंशांपर्यंत घसरण नोंदवण्यात आली. यवतमाळमध्ये विदर्भातील सर्वात कमी म्हणजेच १३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. त्यामुळे आता सकाळी आणि रात्री नागरिकांना बोचऱ्या थंडीचा अनुभव येत आहे..दिवाळीपूर्वी वातावरणात फक्त हलकी थंडी जाणवत होती. मात्र, सण संपताच तापमानाचा पारा खाली येऊ लागला आहे. नागपूरमध्ये गेल्या चोवीस तासांत किमान तापमानात २.७ अंशांची घट झाली. रविवारी येथे १३.८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आलं. यंदाच्या थंडीच्या मोसमातील नागपूरचं हे आतापर्यंतचं नीचांकी तापमान ठरलं आहे. अचानक तापमान कमी झाल्याने रात्रीच्या वेळी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना उबदार कपड्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे..Yavatmal District Cold : यवतमाळ जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढला; रात्रीचे तापमान 12.4; तर दिवसा 33 अंश.विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्येही थंडीचा परिणाम जाणवू लागला आहे. यवतमाळमध्ये तापमानात तब्बल ४.६ अंशांची घट होऊन पारा १३ अंशांवर आला. तर गोंदियामध्ये किमान तापमान १३.५ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आलं. कमाल तापमानातही घट झाल्यामुळे केवळ रात्रीच नाही, तर दिवसा देखील हवेत गारवा जाणवत आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना थंडीचा सामना करावा लागत आहे..Cold Medicine: पालकांनो लक्ष द्या! ४ वर्षांखालील मुलांना सर्दी-खोकल्याची ‘ही’ औषधं देऊ नका; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय.दरम्यान, सध्या विदर्भात कोरडं वातावरण आहे. त्यामुळे येत्या काळात थंडीचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. तापमानातील घसरण लक्षात घेता नागरिकांनी आता थंडीपासून बचावासाठी तयारी सुरू केली आहे. अनेकांच्या कपाटातून स्वेटर, शाल आणि जॅकेट बाहेर निघू लागले आहेत. तर उबदार कपड्यांच्या दुकानांमध्येही खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी वाढताना दिसत आहे. दिवाळीनंतर सुरू झालेली ही थंडी आता विदर्भात चांगलीच जाणवू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.