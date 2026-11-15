विदर्भ

विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला! तापमानात ५ अंशांची घसरण, पारा थेट १३ अंशांवर; नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत हुडहुडी

विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला! तापमानात ५ अंशांची घसरण, पारा थेट १३ अंशांवर; नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत हुडहुडी
Vidarbha Cold Wave

Vidarbha Cold Wave

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर : दिवाळी संपताच नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून हवेत गारवा जाणवत असून, रात्रीच्या तापमानातही मोठी घट झाली आहे. रविवारी काही ठिकाणी किमान तापमानात पाच अंशांपर्यंत घसरण नोंदवण्यात आली. यवतमाळमध्ये विदर्भातील सर्वात कमी म्हणजेच १३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. त्यामुळे आता सकाळी आणि रात्री नागरिकांना बोचऱ्या थंडीचा अनुभव येत आहे.

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