यवतमाळ : भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळावी आणि ग्रामीण भागातील जमीनदार व भूमिहीन यांच्यातील आर्थिक दरी कमी व्हावी, या उदात्त हेतूने आचार्य विनोबा भावे यांनी १९५१ मध्ये भूदान चळवळ सुरू केली. जमीनदारांनी स्वेच्छेने जमिनी दान कराव्यात आणि त्या भूमिहीनांना वाटप व्हाव्यात, ही या चळवळीमागील भूमिका होती. मात्र, काळाच्या ओघात शहरांचा विस्तार झाला आणि भूमिहीनांना दान मिळालेल्या याच जमिनींचे मोल कोट्यवधींमध्ये पोहोचले. परिणामी, या जमिनींवर भूमाफिया आणि बिल्डरांची नजर पडली..मूळ लाभार्थ्यांच्या जमिनी परस्पर विक्री केल्याचे, तर काही ठिकाणी भूदानच्या जमिनींवर लेआउट उभारल्याचे गंभीर आरोप पुढे आले आहेत. त्यामुळे समाजहितासाठी उभी राहिलेली भूदान चळवळ आता जमीन व्यवहारांच्या वादात अडकली असून, कोट्यवधींच्या कथित घोटाळ्याने यवतमाळमध्ये खळबळ उडाली आहे. भूदान चळवळीत आचार्य विनोबा भावे यांना यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल १ लाख ४ हजार ५०० एकर जमीन दान मिळाली होती. संपूर्ण महाराष्ट्रात १ लाख ५८ हजार ७०६ एकर जमीन दान स्वरूपात प्राप्त झाली..Yavatmal Student News : मुंबईतील हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू, कुटुंबीयांचा दोन महिन्यांपासून पाठपुरावा; आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलनाचा इशारा.या जमिनी भूमिहीन कुटुंबांना वितरित करण्यात आल्या. त्यातून अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत झाली. मात्र, शहरांचा विस्तार होत गेल्याने ग्रामीण भागातील या जमिनी आता शहराच्या मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या ठिकाणी आल्या आहेत. जमिनींचे बाजारमूल्य वाढल्याने त्यावर व्यावसायिकांची नजर पडली. काही ठिकाणी मूळ शेतकर्यांच्या नावावरील जमिनी परस्पर विक्री केल्याचे आरोप होत आहेत. शासकीय यंत्रणेतील काही घटकांच्या सहकार्याने हे व्यवहार झाल्याचा दावाही तक्रारदारांकडून केला जात आहे..भूदानच्या जमिनींवर काही ठिकाणी लेआउट तयार करून प्लॉटची विक्री करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी या भूखंडांवर नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. शासनाकडून अकृषक परवानगी मिळाल्यानंतर प्लॉटची खरेदी-विक्री झाल्याचे सांगितले जात आहे. आता या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून तक्रारी सुरू झाल्याने येथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून घर उभारणार्या नागरिकांना या वादाचा नाहक फटका बसण्याची भीती आहे..भूदान मंडळाचे हक्क संपल्याचा दावादुसरीकडे, भूदानच्या जमिनी लाटल्याचे आरोप बिल्डरांच्या वतीने फेटाळण्यात येत आहेत. भूदान यज्ञ मंडळाने १९६० मध्ये जमिनी वितरित केल्यानंतर दहा वर्षांनी संबंधित लाभार्थ्यांना भूमिस्वामी हक्क प्राप्त झाले. त्यानंतर ते जमिनीचे कायदेशीर मालक झाले आणि त्यांनी नियमानुसार जमिनींची विक्री केली, असा दावा बिल्डरांच्या वकिलांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे भूदानच्या जमिनी बळकावल्याचे आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, या प्रकरणात मूळ जमीन वाटप, मालकी हक्क, हस्तांतरण आणि विक्री व्यवहारांची कायदेशीर वैधता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Yavatmal News: आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके थेट कोलाम पोड्यावर; गणेशवाडीत आदिम बांधवांसोबत साजरी केली दिवाळी.उपविभागीय अधिकार्यांकडे सुनावणी सुरूया प्रकरणातील तक्रारी यवतमाळच्या उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे यांचे कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्या असून, सध्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. या सुनावणीतून जमिनींच्या व्यवहारांमागील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील भूदान यज्ञ मंडळाच्या जमिनींची माहिती संकलित करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती आणि एसआयटी स्थापन करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.