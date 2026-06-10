व्हिडिओ | Videos

purushot tampuri boat accident: बीडमध्ये भाविकांची बोट बुडाली, २ महिलांचा मृत्यू..अनेक जण जखमी..

बीडमधील माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तमपुरी येथे दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांची बोट नदीपात्रात उलटली. बोटीत 35 हून अधिक भाविक स्वार होते. या दुर्घटनेत दोन महिलेचा मृत्यू झाला असून अनेक भाविकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे.

बीडमधील माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तमपुरी येथे दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांची बोट नदीपात्रात उलटली. बोटीत 35 हून अधिक भाविक स्वार होते. या दुर्घटनेत दोन महिलेचा मृत्यू झाला असून अनेक भाविकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे. घटनास्थळी पोलीस, प्रशासन आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले. नेमकं काय घडलं? पाहा हा व्हिडीओ..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
crime news in beed
beed collector
Beed crime news
Beed district incidents