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CJP Pune Protest: पुण्यातून कॉकरोच जनता पार्टीचा जाहीरनामा जाहीर..

दिल्लीनंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने आज पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन केले. या आंदोलनात तरूणांनी मोठी गर्दी करत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

दिल्लीनंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने आज पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन केले. या आंदोलनात तरूणांनी मोठी गर्दी करत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी अभिजीत दीपके यांनी काही सरकारकडे मागण्या केल्या. नेमक्या कोणत्या मागण्या केल्या? बघा हा व्हिडीओ..

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