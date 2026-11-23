राजस्थानमधील कोटा येथे झालेल्या भीषण अपघाताने धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात असलेल्या अमराळे गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. खाटू श्यामच्या दर्शनासाठी गेलेल्या पवार कुटुंबातील एकाच कुटुंबाचे नऊ जण या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडले. अपघातानंतर मृतदेह अमराळे गावात आणण्यात आले, तेव्हा नातेवाईकांचा आक्रोश आणि ग्रामस्थांचे अश्रू अनावर झाले. एकाच घरातील नऊ व्यक्तींच्या मृत्यूने संपूर्ण गाव सुन्न झाले. गावात एकाच वेळी नऊ जणांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एकत्र प्रवास, एकत्र दर्शनाची ओढ आणि एका क्षणात उद्ध्वस्त झालेलं संपूर्ण कुटुंब… या घटनेने अमराळे गावासह संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. या भीषण अपघाताने अनेकांच्या मनाला चटका लावला असून, गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.