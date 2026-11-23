Pawar Family: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राजकीय घडामोडी आणि पवार कुटुंब पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चांवर, 'पवार कुटुंब एकत्र आलं तर आपल्याला आनंदच होईल', अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे. पवार कुटुंबाच्या एकत्र येण्याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण नेमकं काय म्हणाले? पाहा हा व्हिडीओ....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.