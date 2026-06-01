Devendra Fadnavis: मराठा समाजाला जे शक्य ते सर्व दिले; चौंडीत फडणवीसांचा दावा, कर्जमाफीबाबत शिंदेंचे मोठे संकेत

जामखेड: मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली आहेत. मराठा समाजाला जे-जे शक्य आहे, ते दिले. अहिल्यादेवींनी अनेक आक्रमणांनंतर सनातन धर्म जिवंत ठेवला. लोकशासन आणि प्रशासन कसे असू शकते, हे अहिल्यादेवींनी दाखवून दिले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. .पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०१ व्या जयंतीनिमित्त चौंडी (ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर) येथे राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते मुख्य सभेला न थांबता पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना झाले..मुख्य जयंती सोहळ्यास विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, खासदार रामराव वडकुते, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सुनील कर्जतकर, सुरेश धस, मोनिका राजळे, नारायण पाटील, बाबासाहेब देशमुख, उत्तम जानकर, काशिनाथ दाते, अमोल खताळ, विठ्ठल लंघे, अक्षय कर्डिले आदी उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारने जनतेच्या विकासासाठी अनेक योजना आणल्या. चौंडीच्या विकास आराखड्यानुसार विकासकामांना सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. आम्ही जिल्ह्याचे अहिल्यानगर नामकरण केले. आपले सरकार जनतेचे, सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. लवकरच कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करतोय. अहिल्यादेवी त्याग, न्यायप्रिय, स्त्रीशक्तीचे प्रतीक आहे. त्यांनी मानवता धर्म जपला. कौटुंबिक आघात सहन करूनही त्यांनी कार्य थांबवले नाही. केंद्र व राज्य सरकारने जनतेच्या विकासासाठी अनेक योजना आणल्या. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार काम करत आहे. अहिल्यादेवींच्या आदर्शाने आम्ही काम करत आहोत. मुंबई-पुणे रस्त्यावर शिंगरोबाचे स्मारक उभारणार आहोत. यावेळी माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, खासदार रामराव वडकुते, आमदार गोपीचंद पडळकर यांचीही भाषणे झाली..धार्मिक स्थळाचा जीर्णोद्धार केला ः पवारसुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, अहिल्यादेवी होळकर यांनी अठ्ठावीस वर्षे राज्यकारभार केला. हुंडाबंदी, महिलांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी काम केले. काशी, अयोध्या, पंढरपूर, तुळजापूर आदी देशभरातील धार्मिक स्थळाचा जीर्णोद्धार केला, घाट बांधले. अहिल्यादेवींनी स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च केला. समाजाच्या कल्याणासाठी काम केले म्हणून त्या लोकमाता ठरल्या. महिला सैनिकांची स्वतंत्र तुकडी निर्माण करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या..मी जातो, चौंडी सांभाळा ः डांगेज्येष्ठ नेते माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे म्हणाले की, आजपर्यंत चौंडीच्या विकासासाठी काम करत आलो आहे. आता थकलो आहे. मी जातो. असे सांगत आता चौंडीला सांभाळा. माझा स्वभाव फटकळ आहे. कोणावर रागावलो असेल, त्यामुळे कोणी दुखावले असेल, तर माफ करा, असे म्हणत ते व्यासपीठावर नतमस्तक झाले..डाॅ. कुमार विश्वास यांच्या उपस्थितीत काव्यसंमेलनयुगकवी डाॅ. कुमार विश्वास यांच्या उपस्थितीत चौंडीत शनिवारी (ता.३०) रात्री काव्यसंमेलन पार पडले. यामध्ये देशभरातील प्रसिद्ध कवयित्रींनी सहभाग घेतला. इंदूरच्या कवयित्री डाॅ. भुवन मोहिनी, उत्तरप्रदेशच्या साक्षी तिवारी, बिहारच्या सान्या राय, श्रद्धा शौर्य, शिखा अवधेश, नेहा गोटघाटे यांनी सहभाग घेतला. सिनेअभिनेत्री गिरिजा ओक यांनी सूत्रसंचालन केले.