Belhekarwadi farmers: राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्पावरून संघर्ष तीव्र; अधिकाऱ्यांच्या वाहनांना घेराव, रेल्वे भूसंपादनाविरोधात बेल्हेकरवाडीत संतापाचा उद्रेक

सोनई: प्रस्तावित राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना बेल्हेकरवाडी (ता. नेवासे) येथे शेतकरी व ग्रामस्थांनी घेराव घालून विरोध केला. ‘शेतात पाय ठेवाल, तर आत्महत्या करू’, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. त्यानंतर संबंधित भूमिअभिलेख व रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी विरोध घेऊन काढता पाय घेतला. भूसंपादन प्रक्रिया थांबताच उपस्थितांनी ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’ ‘विकास नव्हे भकास निर्णय मान्य नाही’, अशा घोषणा देत आनंद साजरा केला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शनिभक्तांचे दर्शन सुलभ व्हावे, तीर्थक्षेत्राचा विकास, तसेच उद्योग व व्यवसायास चालना मिळावी, याकरिता राहुरी ते शनिशिंगणापूर मार्गावर नवीन रेल्वेमार्ग करण्यास मंजुरी भेटल्यानंतर प्रशासनाने वंजारवाडी, बेल्हेकरवाडी, श्रीरामवाडी, सोनई, हनुमानवाडी, कांगोणी व शिंगणापूर येथील शेतकऱ्यांची बागायती जमीन प्रकल्पात जात असल्याने विरोध वाढत गेला. संतप्त शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पास हरकत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती नोंदवून आपली कैफियत मांडली होती..आज भूसंपादनकरिता अधिकाऱ्यांची वाहने येताच संतप्त शेतकरी व ग्रामस्थांनी वाहनास घेराव घातला. अनिल निमसे, डाॅ. ज्ञानेश्वर दरंदले, संतोष निमसे, शरद पाटीलबा गडाख, डाॅ. शुभम गडाख, कैलास कोरडे, योगेश जोशी व शेतकऱ्यांनी विरोध केला..काही शेतकऱ्यांनी आत्मदहनाचा इशारा देताच अधिकाऱ्यांनी विरोध लेखी स्वरूपात द्या, अशी सूचना केली. कुठलाही संवाद न करता व विश्वासात न घेता कार्यवाही सुरू असल्याबद्दल पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिले. असल्याचे अनिल बाबासाहेब निमसे यांनी सांगितले..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणारभूमिअभिलेख व रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची संतप्त भावना लक्षात घेऊन भूसंपादन करून देणार नाही याबाबत लेखी देण्याची सूचना करून आपली भावना जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात येईल, असे सांगितले. हा प्रसंग सहज झाल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. यापुढे सुद्धा विरोध प्रखर राहण्यासाठी विशेष संघटन करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.