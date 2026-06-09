अहिल्यानगर

Belhekarwadi farmers: राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्पावरून संघर्ष तीव्र; अधिकाऱ्यांच्या वाहनांना घेराव, रेल्वे भूसंपादनाविरोधात बेल्हेकरवाडीत संतापाचा उद्रेक

Belhekarwadi villagers oppose railway land acquisition survey: राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेसाठीच्या भूसंपादनाविरोधात बेल्हेकरवाडीत शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला; अधिकाऱ्यांच्या वाहनांना घेराव घालत आत्मदहनाच्या इशाऱ्यांमुळे कारवाई थांबवावी लागली
Rahuri-Shani Shingnapur Railway Project Sparks Outrage Over Farmland Acquisition

Rahuri-Shani Shingnapur Railway Project Sparks Outrage Over Farmland Acquisition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोनई: प्रस्तावित राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना बेल्हेकरवाडी (ता. नेवासे) येथे शेतकरी व ग्रामस्थांनी घेराव घालून विरोध केला. ‘शेतात पाय ठेवाल, तर आत्महत्या करू’, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. त्यानंतर संबंधित भूमिअभिलेख व रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी विरोध घेऊन काढता पाय घेतला. भूसंपादन प्रक्रिया थांबताच उपस्थितांनी ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’ ‘विकास नव्हे भकास निर्णय मान्य नाही’, अशा घोषणा देत आनंद साजरा केला.

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