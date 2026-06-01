Shrirampur Hailstorm: श्रीरामपूर तालुक्याला गारपिटीने झोडपले; डाळिंब, कांद्यासह पिकांना फटका, गोदा-प्रवरा पट्ट्यातील बळीराजा संकटात

श्रीरामपूर : तालुक्यातील गोदा व प्रवरा पट्ट्यात रविवारी (ता. ३१) सायंकाळी वादळासह झालेल्या गारपिटीने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. कांदा, भाजीपाला, डाळिंब तसेच अन्य पिकांना फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. नुकसानग्रस्त भागांचे तातडीने पंचनामे करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.गोदा पट्ट्यातील जाफराबाद, सराला, गोवर्धन, रामपूर, माळवाडगाव, भामाठाण, मुठेवडगाव, कमालपूर, खानापूर, खोकर, भोकर, टाकळीभान तसेच प्रवरा पट्ट्यातील गळनिंब, फत्त्याबाद, उक्कलगाव, बेलापूर खुर्द, बेलापूर बुद्रुक, पढेगाव, मातापूर, कारेगाव आदी गावांसह परिसरात सायंकाळच्या सुमारास वातावरणात अचानक बदल झाला. जोरदार वादळी वाऱ्यांसह पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांची मोठी तारांबळ उडाली. अनेक ठिकाणी मोठमोठी झाडे उन्मळून पडली, तर काही भागांत झाडांच्या फांद्या वीजवाहिन्यांवर कोसळल्याने विद्युत पुरवठाही काहीकाळ खंडित झाला..या अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळींमध्ये साठवून ठेवला असला, तरी काही ठिकाणी चाळींवरील संरक्षणात्मक आच्छादन अपुरे असल्याने पावसाचे पाणी कांद्यात शिरले..दरम्यान, उक्कलगाव, एकलहरे, आठवाडी, पान गळनिंब तसेच राहुरी तालुक्यातील आंबी, केसापूर, दवणगाव, संक्रापूर, गंगापूर आदी गावांमध्ये गारपीट झाली. भाजीपाला आणि डाळिंब पिकांचे मोठे नुकसान झाले. फळबागांमध्ये फळगळ वाढली असून, अनेक ठिकाणी पिके जमीनदोस्त झाली आहेत..Pune Medical College: दोन तासांचे काम; महिन्याचा दाम, पुण्यातील अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा अनोखा फंडा.गेल्या काही दिवसांपासून तापमानाचा पारा ४२ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर वातावरणात अचानक बदल होऊन अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीवरही या परिस्थितीचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हवामान विभागाने पुढील ४८ तास जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यांसह पाऊस व गारपिटीची शक्यता वर्तविल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.