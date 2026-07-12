PM Awas Yojana: अकोल्यातील आदिवासी भागात घरकुल योजना रखडली; हप्ते न मिळाल्याने अर्धवट घरे, लाभार्थी संकटात, कुटुंबे उघड्यावर..

अकोले : अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील मुरशेत व वारंघुशी गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचे पुढील हप्ते न मिळाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घराचे बांधकाम अर्धवट राहिल्याने अनेक कुटुंबांना भर पावसात जुन्या पत्र्यांचा व प्लास्टिकच्या कागदांचा आधार घेत राहावे लागत आहे. संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे गरीब लाभार्थ्यांवर ही वेळ आल्याचा आरोप समाजसेवक अनंत महादू घाणे यांनी केला आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.मुरशेत गावात पंतप्रधान आवास योजना, शबरी आवास योजना व रमाई आवास योजनेंतर्गत अनेक घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अर्जुन बुधा गांगड हे सन २०२४-२५ मध्ये पात्र लाभार्थी ठरले. त्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी १५ हजार रुपये मिळाल्यानंतर त्यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले. पुढील हप्ता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले कामाचे फोटो त्यांनी ऑनलाइन अपलोड केले. मात्र, त्यानंतरही अनेकदा कार्यालयात पाठपुरावा करून हप्ता मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले..अर्जुन गांगड यांच्यासह विष्णू उभे, विजय लोहरे, प्रकाश आसवले व तुकाराम किसन घाणे या लाभार्थ्यांचीही अशीच परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात आले. लाभार्थ्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून, कुटुंबातील महिलांचे दागिने गहाण ठेवून तसेच दुकानदारांकडून उधारीवर बांधकाम साहित्य घेऊन घराचे काम सुरू ठेवले. मात्र, आता पैसे संपल्याने बांधकाम ठप्प झाले आहे. उधारी देण्याचा तगादा दुकानदारांकडून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..लाभार्थ्यांचा आरोप आहे की, हप्त्यासाठी कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. "वरून पैसे आले नाहीत, पैसे आले की टाकतो," अशी उत्तरे देऊन वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.दरम्यान, मुरशेत गावातील काही लाभार्थ्यांची घरे पूर्ण झालेली नसतानाही त्यांना संपूर्ण हप्ते मिळाल्याची चर्चा आहे. काहींनी केवळ पायाभरणीचे काम करून दोन-दोन हप्ते घेतल्याचेही बोलले जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष काम नसतानाही निधी वितरित झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..घरकुलांच्या तपासणीसाठी गटविकास अधिकारी रावसाहेब देशमुख किंवा वरिष्ठ अधिकारी गेल्या एक-दोन वर्षांत मुरशेत गावात आले नसल्याचे संबंधित रोजगार सेवकांनी सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.प्रामाणिकपणे घर बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना हप्त्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असताना इतरांना कोणत्या निकषांवर निधी देण्यात आला, याची सखोल चौकशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकाऱ्यांनी करावी. चौकशी अहवाल जनतेसमोर जाहीर करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी समाजसेवक अनंत महादू घाणे यांनी केली आहे..आदिवासी भागातील अनेक गावांमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांची अशीच अवस्था असल्याचा दावा करत, प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास बाधित लाभार्थ्यांना सोबत घेऊन पंचायत समितीसमोर आंदोलन व उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अनंत घाणे व संबंधित लाभार्थ्यांनी दिला आहे..आदिवासी भागातील घरकुल योजना मोडकळीस आली आहे. अधिकारी याबाबत उदासीन आहे.-अनंत घाणे, सामाजिक कार्यकर्ते.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.घरकुल योजनेचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित विभागाला आदेश दिले आहे. टप्पे अनुदान देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे.-अमर माने, गटविकास अधिकारी, अकोले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.