अहिल्यानगर

PM Awas Yojana: अकोल्यातील आदिवासी भागात घरकुल योजना रखडली; हप्ते न मिळाल्याने अर्धवट घरे, लाभार्थी संकटात, कुटुंबे उघड्यावर..

Monsoon hardship due to incomplete PMAY houses: हप्ते थांबल्याने आदिवासी घरकुलांची कामे ठप्प; कुटुंबे पावसात उघड्यावर, लाभार्थ्यांकडून चौकशी व कारवाईची मागणी
Tribal Beneficiaries Suffer as PM Housing Scheme Payments Remain Pending in Akole

Tribal Beneficiaries Suffer as PM Housing Scheme Payments Remain Pending in Akole

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील मुरशेत व वारंघुशी गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचे पुढील हप्ते न मिळाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घराचे बांधकाम अर्धवट राहिल्याने अनेक कुटुंबांना भर पावसात जुन्या पत्र्यांचा व प्लास्टिकच्या कागदांचा आधार घेत राहावे लागत आहे. संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे गरीब लाभार्थ्यांवर ही वेळ आल्याचा आरोप समाजसेवक अनंत महादू घाणे यांनी केला आहे.

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