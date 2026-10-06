Walking the Americas: मध्य अमेरिकेतून पायी प्रवास

ब्रिटनचे लेव्हिसन वुड हे पायी जगभ्रमण करणारे अफलातून व्यक्तिमत्व होय. त्यांनी लिहिलेलं ‘वॉकिंग द अमेरिकाज – १८०० माईल्स, एट कन्ट्रीज अँड वन इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम मेक्सिको टू कोलंबिया’ हे क्षणाक्षणाला थरार निर्माण करणारं प्रवास वर्णन नुकतच वाचलं. मेक्सिको ते कोलंबिया या दरम्यानच्या आठ देशांच्या १८०० मैल (२८९७ कि.मी.) प्रवासाला त्यांना तब्बल चार महिने लागले. हे देश होत, मेक्सिको, बेलिझे, ग्वाटेमाला, होन्डूरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा व कोलंबिया. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...त्यात त्यांना साथ दिली ती मेक्सिकोतील (मेरीडास्थित) छायाचित्रकार अलबर्टो कॅसेरज या मित्रानं, ज्याला अशा प्रवासाचा एकही अनुभव नव्हता. प्रवासात आलेल्या डोंगर, दऱ्या, निबिड अरण्ये, हजारो वर्षापासून घनदाट जंगलात दडलेल्या पुरातन संस्कृतीच्या वास्तू, खाणाखुणा त्यांना दिसल्या. कधी निसर्गाचं सुंदर तर कधी भयावह रूप या दोघांनी अनुभवलं. त्यात भेटलेल्या वन्य जमातींना समजाऊन घेतलं. प्रवासात त्यांना त्यांच साह्य मिळालं.जगातील सर्वात लांब म्हणजे ३० हजार कि.मी ( १९००० मैल) रस्ता आहे पॅनअमेरिकन हायवे. तो अमेरिकेच्या अलास्का राज्यातील प्रुडो बे येथून सुरू होतो व अमेरिका, मध्य अमेरिका, कॅरिबियन देश ते दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटीना या देशातील उशुआइया या शहराला जाऊन मिळतो. दरम्यान, चौदा देश लागतात. त्यात कॅनडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सॅल्वेडॉर, होन्डुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली व अर्जेन्टीना यांचा समावेश आहे..पनामा व कोलंबिया दरम्यान असलेल्या व कुप्रसिद्ध जाणल्या जाणाऱ्या दारियन (दारियन गॅप) या जंगलाचे शंभर कि.मी सोडले, तर हा मार्ग सलग आहे. लेव्हिसन वुड व अलबर्टो कॅसेरज यांनी या जंगलातून, तसेच निकागुआ, ग्वाटेमाला यातील जंगलातून केलेला प्रवास चित्तथरारक आहे. दारियन या जंगलात एम्बेरा व कोना या मूळ जमातींच्या टोळ्या राहतात. पण जंगलावर साम्राज्य आहे, ते व मादक पदार्थ व माणसे, मुले, बायका यांची तस्करी करणाऱे सशस्त्र बंडखोर यांचं. सोबतीला हिंस्त्र पशू, साप, अजगर, विंचू, विषारी बेडूक, डास, विषारी कीटक, विषारी वनस्पती यांना ओलांडून अमेरिकेकडे जाणारे हजारो लोक इथं कसेबसे ते जंगल पार करतात, उरलेले तेथेच प्राण सोडतात, अथवा त्यांचे खून होतात. अमेरिकेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी याच जंगलातून दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, आशिया, मध्य आशियातील लोक जिवाववर उदार होऊन अथवा जिवाची पर्वा न करता त्यातून जातात. त्याच विषयावर शहरूख खान यांचा ‘डंकी’ हा चित्रपट आहे.अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यातील एटलांटा शहरानजिक एमिकलोला हा प्रसिद्ध धबधबा आहे. त्याला लागून अपॅलेचेन ट्रेल (पायवाट) आहे. ती २१९८ मैल (३५४० कि.मी) लांब आहे. तिच्या सुरूवातीचा मैलाचा दगड गेल्या महिन्यात प्रत्यक्ष तेथे जाऊन मी पाहिला. ती पायवाट अमेरिकेच्या चौदा राज्यातून जाते व अखेर अमेरिकेच्या कॅनडाला लागून असलेल्या मेन या राज्याला जाऊन मिळते. त्यातूनही एकटा प्रवास करणारे बहाद्दर आहेतच..विशेष म्हणजे, ‘शेकडो वर्षांपूर्वी नव्या प्रदेशांच्या शोधात निघालेल्या दर्यावर्दी अथवा धाडसी पर्यटकांनी कोणताही अनुभव नसताना कसे प्रवास केले असतील, त्यांना काय अनुभव आले असतील, कोणत्या प्राचीन सभ्यतांबरोबर त्यांचा संपर्क आला असेल, हे एक गूढच आहे,’ असे लेव्हिसन वुड म्हणतात. निरनिराळ्या जंगलातून प्रवास करताना धुवाधार कोसळणाऱ्या पावसात, नद्या ओहोळातून वाट काढीत, अत्यंत भुकेले असताना जे मिळेल ते फस्त करीत, हातातील धारदार मॅचेट ने (कोयता वा मोठी सुरी) जंगलातील दाट फांद्याना कापीत लेव्हिसन व अलबर्टो यांना वाट काढावी लागली. पाम एकदा जाम भूक लागल्यावर त्यांचा वाटाड्या अरोन याने पामवृक्षाच्या खोडाशी जोरदार वार करीत त्याचं गोलाकार मूळ काढलं. ते चवीला चांगलं असतं अन् भूक भागवायलाही. त्यांचा तिघांनी आस्वाद घेतला. आणखी एकदा तर या तिघांनी झाडाच्या खोडात दडलेल्या वाळवीही फस्त केल्या. पण त्यांची चव ‘शिट (अत्यंत घाणेरडी)’ असल्याचे उद्गार लेव्हिसन ने काढले.लेव्हिसन वुड हे पट्टीचे प्रवासी असल्यानं त्यांनी या भ्रमंतीची अनेक महिन्यापासून तयारी केली होती. त्यांच्या प्रवासाला काही नामवंत कंपन्या, अनुभवी पर्यटक, संशोधक, मित्र परिवार आदींचे साह्य मिळाले.पायी प्रवास करताना लेव्हिसन व अलबर्टो यांना काळाआड झालेल्या युकाटन, मायन, आझटेक, चिचेन इट्झा, संस्कृतीचे अवशेष पाहावयास मिळाले, तसेच, त्याच संस्कृतीतून बचावलेले आदीवासी यांच्याबरोबर संवाद साधता आला. स्पेनच्या साम्राज्याने या मध्य अमेरिकेत केलेल्या अनेक आक्रमणांत आधुनिक शस्त्र नसल्याने शेकडो स्थानीय आदीवासी ठार झाले. तसेच, नव्या भूमीच्या शोधात आलेल्या व तेथे जणू स्वर्गच असेल, असा विचार करणाऱ्या आक्रमकांना व त्यांच्याबरोबर आलेल्या युरोपीय लोकांना निबिड जंगलातूना जाताना मरण आले, निरनिराळ्या रोगांनी ते ग्रस्त व नष्ट झाले..प्रवासात सोबत वीस ते पंचवीस किलो वजन पाठीवर बाळगीत, पिण्याच्या पाण्याचा सतत साठा ठेवीत व काही वेळेस मिळालेल्या खाद्यवस्तू, तर कधी अक्षरशः कंदमुळे खात पुढे जावे लागले. मायन, आझटेक संस्कृतीचे अनेक पिरॅमीड्स अद्याप दृष्टीपथात आलेले नाहीत. त्या संस्कृती लयाला गेल्यावर य पिरॅमीड्स भोवती इतके जंगल वाढले, की त्यापैकी फक्त काही वास्तू या दोघांना पाहावयास मिळाल्या. ते म्हणतात, की युरोपात जेव्हा अश्मयुग होते, तेव्हा वरील संस्कृती वा सभ्यता त्यापेक्षा अधिक आधुनिक जीवन जगत होत्या. स्टीफन्स आणि कॅथरवुड या दोन इतिहासकारांच्या मते, ‘ख्रिस्तोफर कोलंबस जेव्हा नव्या प्रदेशांच्या शोधात निघाला, तेव्हा मेसोअमेरिकेतील सभ्यता अनेक पटीने सुधारलेल्या होत्या.’ आज ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बेलिझे, होंडुरास, कोस्टारिका हे देश राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यांना समुद्री वादळे, भूकंप, ज्वालामुखी व निबिड जगलांचा सामना करावा लागत आहे. मेक्सिको व कोलंबिया या देशात स्थिरता असली, तरी मादकपदार्थांचा चोरटा व्यापार करणाऱा माफिया इतका मोठा आहे, की त्यांना आवर घालणे, तेथील सरकारना जमलेले नाही. या व्यतिरिक्त तेथील सरकारविरूद्ध बंडखोरी करणाऱ्या सशस्त्र टोळ्यांचा सुळसुळाट आहे.माहीतगार आरोन याने मेक्सिकोतील युकटान संस्कृतीतील सेनोटे ( सिंक होल) या अत्यंत जुन्या खोल विहिरी दाखविण्यास नेले असता, त्याच्या तळाशी जनावरे व माणसांचे असंख्य सांगाडे जसेच्या तसे पाहायला मिळाले. कपाळावर दिवे लावून ते तिघे विहिरीत उतरले, तेथे स्कूबा डाईव्ह करून तळाशी गेले, तेव्हा त्यांना हे भयावह दृश्य पाहाण्यास मिळाले. पाणी अत्यंत थंड होते. पण, तळ पारदर्शक होता. तेव्हा देवतांना खूष करण्यासाठी वा सूड उगविण्यासाठी माणसांचा बळी दिला जात असे. अशा असंख्य खोल विहिरी या भागात आहे, तर, निकारागुआमधील मसाया या ज्वालामुखीमध्येही जनावरे व माणसांचा फेकून दिले जात असे. त्या ठिकाणी अनेक जुन्या इमारतींचे भग्नावशेष आढळतात. होन्डुरासमध्ये १८३९ मध्ये स्टीफन्स आणि कॅथरवुड या इतिहासकार व शोधक प्रवाशांना कोपान या पुरातन शहराचा शोध लागला. तेथेही चेचेन इट्झा, पालेंक्यू व मायपान सभ्यतेचे पिरॅमीड्स आढळले..बेलिझे हा इंग्रजी भाषी देश. त्याच्या नावबाबत माहिती देताना पुस्तकात लिहिले आहे, की १५०० शतकाच्या मध्यास ब्रिटिश शोधक सर वॉल्टर रॅले याचा स्नेही व सागरी चाचेगिरी करणारा पीटर वॅलेस याने कॅरिबियन नजिक एका नदीजवळ वस्ती बांधली व दंतकथेनुसार तिचे नावा ‘वालिस’ असे ठेवले. त्याला स्पॅनिश भाषेची झांक असल्याने त्याचे पुढे ‘बालिझ’ व नंतर ‘बेलिझे’ असे झाले. मध्य अमेरिकेत हा एकमेव इंग्रजी भाषी देश आहे. जंगलातून प्रवास करताना एकाएकी कोसळणारे झाड, अथवा भली मोठी फांदी हे मृत्यूचे सर्वात मोठे कारण असते. तेव्हा या दोघांना अत्यंत काळजीपूर्वक वाटचाल करावी लागली. या दोघांची खासियत म्हणजे, त्यांनी डांबरी व सरळसोट मार्गाने चालण्यापेक्षा डोंगर दऱ्या व जंगलातील श़ॉर्ट कट शोधून साऱ्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करीत प्रवास चालू ठेवला..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.आठ देशांच्या प्रवासात सर्वात धोक्याचा प्रवास आहे, दारियन गॅप चा. तेथे त्यांनी स्थानीय कुना व एम्बेरा आदीवासी वाटाड्यांच्या मदतीने नदी, ओहोळ, दलदलीने भरलेल्या, कंबरभर चिखलातून जंगल पार केले. हे जंगल सुमारे शंभर ते दीडशे मैलाचे आहे. डोंगर व दऱ्या असलेले पावसाळी जंगल असल्याने त्यात दिवसाही अंधार असतो. पनामा ते कोलंबिया दरम्यान ते पसरलेले आहे. जीवाला धोक्यात घालून अमेरिकचे स्वप्न (अमेरिकन ड्रीम) पाहाणारे जगातील अनेक देशातील लोक त्यातून प्रवास करीत अमेरिका गाठतात. मानवी तस्करी करणाऱ्या सशस्त्र टोळ्या, विषारी वनस्पती, कीटक, मोठमोठे कोळी, अजगर, अतिविषारी साप यांचं अस्तित्व तिथं आहे. त्यांना ओलांडून हे दोघे चार महिन्यानंतर कोलंबियात पोहोचले. या चित्तथरारक प्रवासातील प्रत्येक पान वाचण्यासारखे आहे. त्याची एक वेगळीच अनुभूती वाचकाला मिळते.विशेष म्हणजे, लेव्हिसन वुड याने असेच पायी भ्रमण हिमालय, अरेबिया, मध्य आशिया व इजिप्तमध्य केले असून, ‘द टाइम्स’ ने त्याचे ‘ब्रिटन्स बेस्ट लव्हड एडव्हेन्चरर’ असे त्यांचे वर्णन केले आहे. त्यांचे ‘द आर्ट ऑफ एक्स्प्लोरेशन’ हे पुस्तक प्रवासाचा छंद असलेल्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे..शीर्षक- वॉकिंग द अमेरिकाजलेखक- लेव्हिसन वुड पृष्ठ – २९१प्रकाशक – ग्रोव्ह प्रेस, न्यू यॉर्ककिंमत -पेपरबॅक १७ डॉलर्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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