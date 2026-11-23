Baba Vanga Prediction 2026: नोव्हेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा काही राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. बाबा वेंगा यांच्या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भविष्यवाणीनुसार, २३ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ हा आठवडा पाच राशींसाठी शुभ मानला जात आहे. या काळात काही लोकांना नोकरीत नवीन संधी मिळू शकतात, तर काहींची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, काही राशींच्या लोकांना अचानक धनलाभ होण्याचेही संकेत आहेत. चला तर मग, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..मकर राशीमकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मेहनतीचं फळ देणारा ठरू शकतो. नोकरीत चांगली कामगिरी केल्यामुळे वरिष्ठांकडून कौतुक होण्याची शक्यता आहे. काही लोकांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारी मिळू शकते. त्यामुळे करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते..Baba Venga Prediction : इराण–इस्रायल–अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी चर्चेत .मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये बदल करण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन संधी मिळू शकतात. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल..सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा प्रगतीचा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते. वैयक्तिक आयुष्यातही काही सकारात्मक बदल घडू शकतात..वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबतीत हा आठवडा चांगला ठरू शकतो. अचानक धनलाभ होण्याची किंवा उत्पन्नाचा नवीन मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..Daily Horoscope: साेमवारी २३ नाेव्हेंबर राशीभविष्य 2026.वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्याच्या नवीन संधी मिळू शकतात. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाला चांगली दिशा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.