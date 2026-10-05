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भाजपने राज्यसभेच्या ८ उमेदवारांची केली घोषणा, केंद्रीय मंत्र्यांसह दिग्गजांचा पत्ता कट; योगींच्या मंत्र्याची वर्णी

BJP Rajya Sabha List: भाजपने राज्यसभेच्या उत्तर प्रदेशातील ८ जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. यातून केंद्रीय मंत्र्यासह दिग्गजांचा पत्ता कट झाला आहे. तर नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आलीय.
BJP Rajya Sabha List

BJP Rajya Sabha List

Esakal

सूरज यादव
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BJP Rajya Sabha Candidates: उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने ८ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केलीय. यात धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल यांचा समावेश आहे. एकूण ८ जणांपैकी ३ ओबीसी, २ एससी तर ३ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश आहे. तर यात दोन महिलासुद्धा आहेत. प्रियंका रावत या माजी खासदार आहेत, तर श्रुती गंगवार या राज्यपालांची मुलगी आहेत.

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