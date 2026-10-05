भाजपने राज्यसभेच्या ८ उमेदवारांची केली घोषणा, केंद्रीय मंत्र्यांसह दिग्गजांचा पत्ता कट; योगींच्या मंत्र्याची वर्णी

BJP Rajya Sabha Candidates: उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने ८ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केलीय. यात धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल यांचा समावेश आहे. एकूण ८ जणांपैकी ३ ओबीसी, २ एससी तर ३ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश आहे. तर यात दोन महिलासुद्धा आहेत. प्रियंका रावत या माजी खासदार आहेत, तर श्रुती गंगवार या राज्यपालांची मुलगी आहेत..विशेष म्हणजे भाजपने योगी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या धर्मपाल सिंह लोधी यांनाही उमेदवारी दिलीय. तर प्रकाश पाल हे पक्ष संघटनेत कार्यरत आहेत. ओबीसींमध्ये लोधी, पाल, कुर्मी समुदायातील उमेदवार भाजपने दिलेत. धर्मपाल हे लोधी समुदयातून तर प्रकाश पाल हे पाल समुदायातले आहेत. तर विद्यासागर सोनकर हे दलित असून पक्षात महत्त्वाची पदेही भूषवली आहेत..Justice Ujjal Bhuyan: मतदानाचा हक्क काढून घेतला तर काय होईल? SIR प्रक्रियेवर न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचे महत्त्वपूर्ण विधान.भाजपच्या यादीतून केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा यांचा पत्ता कट झाला आहे. दोघांचाही राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला आहे. तर गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान, श्रुति गंगवार यांना उमेदवारी जाहीर केलीय. प्रियांका रावत भाजपच्या माजी लोकसभा खासदार आहेत..यंदा भाजपने उत्तर प्रदेशातून सर्वच नव्या चेहऱ्यांना संधी दिलीय. तर वरिष्ठ आणि जुन्या चेहऱ्यांना उमेदवारी दिलेली नाही. अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, बृजलाल, दिनेश शर्मा, गीता शाक्य यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. दिनेश शर्मा सध्या अंदमान निकोबारचे नायबर राज्यपाल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.