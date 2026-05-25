जास्त भावुक नका होऊ! कॉकरोच जनता पार्टीविरोधात याचिका, सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

कॉकरोच जनता पार्टीच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला मंजुरी दिलीय. मात्र यासाठी तारीख निश्चित केलेली नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, या प्रकरणी तात्काळ सुनावणीची कोणतीही गरज नाही. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विधानानंतरच सोशल मीडियावर कॉक्रोचची चर्चा झाली आणि त्यातूनच कॉकरोच जनता पार्टी चर्चेत आली होती आता या प्रकरणी याचिका दाखल करून सीबीआयच्या चौकशीची मागणी करण्यात आलीय. What Did CJI Surya Kant Say On Cockroach Janata Party Petition.सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर चर्चा झाली. त्यात वकील एनके गोस्वामी यांनी न्यायालयात सांगितलं की, ते न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करत आहेत. सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, या प्रकरणी भावूक होऊन विचार करू नका. तातडीने सुनावणीची गरज नाही. आपण पाहू. एका वकिलाने म्हटलं की, आम्ही तोतया वकिल प्रकरणी सीबीआयच्या चौकशीची मागणी करत आहोत..शरियाचा फायदा घेत मुस्लिमांना ३ हजार कोटींना फसवलं; नौहेरा शेखनं काय केलं? EDने दिली माहिती.कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपीशी संबंधित हालाचालींची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणायरी याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेत न्यायालयीन कामकाजावेळी केलेल्या तोंडी टीप्पण्यांचा कमर्शियल उद्देशाने वापर केल्या प्रकरणी कारवाईची विनंती करण्यात आलीय. कथितदृष्ट्या खोट्या पदव्यांचा वापर करून वकिली करणाऱ्या वकिलांची चौकशी करावी असेही आदेश द्यावेत अशीही विनंती याचिकेत केलीय..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी १५ मे रोजी बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केली होती. समाजात असे अनेक परजीवी आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ला करतात. काही तरुण झुरळांसारखे असतात ज्यांना काही काम मिळत नाही. त्यातील काही माध्यमात जातात, काही सोशल मिडिया कार्यकर्ते बनतात तर काही आरटीआय कार्यकर्ता बनून व्यवस्थेवर हल्ला करतात असं विधान सरन्यायाधीशांनी केलं होतं.