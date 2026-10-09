Metro Closures CAPF Deployed: कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इंटरनेट सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार जनपथ आणि कर्तव्य पथ क्रॉसिंगच्या आजूबाजूला असलेल्या ४ किलोमीटरच्या परिघात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद राहील. हा निलंबनाचा आदेश ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री १० वाजेपासून ते १० ऑक्टोबर रोजी रात्री १० वाजेपर्यंत लागू राहील..या कालावधीत मोबाइल इंटरनेटच्या सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानावर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया, जिओ आणि एमटीएनएल या सर्व प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांना या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय दूरसंचार कायदा २०२३ आणि दूरसंचार सेवा निलंबन नियम २०२४ अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे प्रस्तावित केलेल्या विरोध प्रदर्शनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून २७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली असून राजधानीत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे २६ हजार अतिरिक्त जवान तैनात करण्यात आले आहेत..IMD Weather Alert : हवामानाचा मोठा उलटफेर! देशभरातील 23 राज्यांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा; मॉन्सूनच्या परतीची सीमा कुठपर्यंत? महाराष्ट्रात वातावरण कसं?.वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जंतर-मंतरवर कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनाला अथवा सभेला परवानगी दिलेली नाही; त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अनधिकृत जमावात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पोलीस मुख्यालयात एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.