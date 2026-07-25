मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अखेर मागे; कॉकरोच जनता पार्टीची घोषणा, सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर निर्णय

दिल्लीत सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या तिसऱ्या फेरीतील चर्चेनंतर कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आंदोलन समाप्त करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी पत्रकार परिषद घेत आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. आंदोलन सुरू करताना पक्षाने तीन प्रमुख मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. त्यातील पहिली मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती. सरकारने ती मान्य केल्याचे प्रवक्त्यांनी सांगितलं..Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.याशिवाय, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यावरही सरकारने सहमती दर्शवली आहे. भाजप किंवा त्यांच्या सहयोगी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेतले जातील, तसेच भविष्यात आंदोलनकर्त्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याचा दावा सीजेपीने केला आहे..आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीवरही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत आंदोलनकर्त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून पुढील काळातही संवाद सुरू ठेवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे..Delhi Lathicharge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा बिडकीनमध्ये तीव्र निषेध; निलजगाव फाटा ते पोलिस ठाण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची पायी रॅली.दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही आंदोलनकर्त्यांनी सादर केलेल्या चार सूत्री प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले. सर्व प्रमुख मागण्यांवर सहमती झाल्यानंतर सीजेपीने विद्यार्थ्यांना शांततेने घरी परतण्याचे आवाहन करत आंदोलन अधिकृतरीत्या मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.