देश

मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अखेर मागे; कॉकरोच जनता पार्टीची घोषणा, सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर निर्णय

Delhi Student Protest Called Off After Government Talks : आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी आता आपापल्या घरी परतावे, असे आवाहनही पक्षाकडून करण्यात आले आहे. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर पुढील मार्गावर सहमती झाल्याने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले.
Delhi Student Protest Called Off After Government Talks

Delhi Student Protest Called Off After Government Talks

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

दिल्लीत सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या तिसऱ्या फेरीतील चर्चेनंतर कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आंदोलन समाप्त करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

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CJP protest actions
CJP role in democracy