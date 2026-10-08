Dhruv Rathee Bengaluru Protest : ध्रुव राठी पहिल्यांदाच उतरला रस्त्यावर! बंगळूरमध्ये SIR विरोधात आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी, मोदींवरही सडकून टीका

बंगळूर : एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेला विरोध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी बंगळूरमधील फ्रीडम पार्क येथे गुरुवारी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी, अभिनेते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज तसेच ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यासह अनेक नागरिक सहभागी झाले..आंदोलनादरम्यान ‘जनता न्यायालय’ आयोजित करण्यात आले. यामध्ये कर्नाटकातील विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांनी मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर आंदोलकांनी चप्पल दाखवत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध केला..‘पहिल्यांदाच आंदोलनात सहभागी झालो’आंदोलनाला संबोधित करताना ध्रुव राठी म्हणाले, “मी पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनात सहभागी झालो आहे. मी काल बंगळूरमध्ये आलो, तेव्हा सोशल मीडियावर ‘ध्रुव राठी सरकार उलथवून लावण्यासाठी आला आहे’, अशा पोस्ट व्हायरल होताना पाहिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना माझा त्यांच्याशी काही वैयक्तिक वाद आहे, असे वाटत असेल; मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, संपूर्ण देशालाच आता त्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.”.India Alliance Protest : 'देश हायजॅक केलाय, लोकशाहीची हत्या सुरूय'; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आंदोलनासाठी 300 खासदार राजघाटावर.मतदारांची नावे वगळण्यावर राठींचा सवाल“पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ७० लाख मतदारांची नावे अचानक कशी वगळली गेली? याचे उत्तर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारच देऊ शकतात. भाजप समर्थकांना कदाचित ‘मत चोरी’च्या आरोपांवर विश्वास बसत नसेल. मात्र, मतदानाचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे,” असे राठी म्हणाले..बिहारमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ४० लाख वगळलेल्या मतदारांच्या नावांची माहिती समोर आल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच उत्तर प्रदेशात १४ लाख मतदारांची नावे अचानक वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी राठी यांनी कर्नाटकातील १०० मतदान केंद्रांमधील कथित त्रुटींवर आधारित अभ्यास अहवालही प्रसिद्ध केला..‘जिवंत मतदारांना मृत दाखवून नावे वगळली’‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. “जिवंत मतदारांना कागदोपत्री मृत दाखवून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात आहेत. हा लोकशाहीचा खून आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही केवळ घोषणा असून त्यामागे ‘एक देश, एक पक्ष’ आणण्याचा डाव आहे,” असा आरोप त्यांनी केला..प्राथमिक मसुद्यातून देशभरातील तब्बल १३ कोटी नावे वगळण्यात आल्याचाही दावा दिपके यांनी केला. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशाराही दिपकेंकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.