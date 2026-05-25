शरियाचा फायदा घेत मुस्लिमांना ३ हजार कोटींना फसवलं; नौहेरा शेखनं काय केलं? EDने दिली माहिती

शरिया कायद्यानुसार व्याज घेणं हराम असतं आणि यामुळे अनेक मुस्लिम त्यांचे पैसे बँकेत ठेवत नाहीत. अशाच लोकांना लक्ष्य करून एका महिलेनं थोडेथोडके नाही तर ६ हजार कोटी जमवले आणि ३ हजार कोटींची फसवणूक केली. शरियाच्या नियांचे पालन करत गुंतवणुकीवर ३६ टक्के फायदा मिळेल असं आमिष तिने दाखवलं होतं. सुरुवातीला काही लोकांना तिने मोठा फायदा मिळवून दिला आणि लोकांचा विश्वास जिंकून हजारो कोटी रुपये लाटले. How Nouhera Shaikh gained trust and allegedly cheated investors of thousands of crores.पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि इतरांवर ३६ टक्क्यांपेक्षा जास्त फायदा मिळवून देण्याचं आश्वासन देत हजारो कोटींची रक्कम जमवल्याचा आरोप आहे. मूळ रक्कम परत देता न आल्यानं १.७२ लाख पेक्षा जास्त गुंतवणूकदारांची ३ हजार कोटींची फसवणूक झाली आहे. ईडीटने या प्रकरणी तपास सुरू केला असून नौहेरा शेख हिला अटक केली आहे. शरिया कायद्यानुसार मुस्लिमांना गुंतवणुकीचं आणि फायदा मिळवून देण्याचं आमिष दिलं होतं..सर्वोच्च न्यायालयाने नौहेरा शेखला जामिन फेटाळल्यानंतर फरार होती. शेवटी तिला अटक केली असून ईडीकडून कसून चौकशी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिला पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्यास सांगितलं होतं..नौहेर शेखची ४०० कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली असून पीडितांना त्यांचे पैसे परत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नौहेरा शेख, तिचे कुटुंबिय आणि इतरांनी लाखो लोकांना गुंतवणुकीतून मोठ्या परताव्याचं आमिष दाखवलं होतं. लाखो लोकांनी यात गुंतवणूक केली होती..सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करून पीडितांचे पैसे परत द्यावेत. आरोपी आणि त्यांच्या साथीदारांनी शपथपत्र सादर करून मालमत्ता विक्री टाळण्याचा प्रयत्न केला. एका साथीदाराने तर स्वत:चं नाव कल्याण बॅनर्जी सांगत पीएमओ कार्यालयात अधिकारी असल्याचं सांगितलं होतं..२०२४ मध्ये तपास यंत्रणांनी नौहेराच्या घरी छापा टाकला होता. त्यावेळी १२ लक्झरी गाड्या जप्त केल्या होत्या. त्यात बीएमडब्ल्यू, मर्सिडिज बेंझ या गाड्यांचा समावेश होता. ९२ लाखांची रोकडही सापडली होती. नौहेराने हीरा ग्रुप नावाने कंपनी बनवली होती. त्यामाध्यमातून तिने मोठी रक्कम लाटली होती.