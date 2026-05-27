India Africa Trade: संधी मोठी पण आव्हाने गंभीर! भारत-आफ्रिका व्यापार वाढीच्या मार्गात 8 मोठे अडथळे

आगामी भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेत दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सपार नेण्यावर आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यावर एकीकडे जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, आफ्रिका खंडात व्यापार विस्तार करताना भारतीय कंपन्या आणि मुत्सद्द्यांसमोर केवळ संधीच नाही, तर अत्यंत गंभीर आव्हानेही उभी आहेत. अर्थतज्ज्ञ आणि भू-राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भारत-आफ्रिका संबंधांचे भविष्य हे दोन्ही देश या आव्हानांचा सामना कसा करतात यावर अवलंबून असेल..या ऐतिहासिक भागीदारीच्या मार्गातील 8 प्रमुख आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत:१. अंतर्गत राजकीय अस्थिरता आणि 'तख्तापलट'चा धोकाआफ्रिका खंडातील अनेक देशांमधील राजकीय अस्थिरता हे भारतीय गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील माली, गिनी, गॅबॉन, सुदान, काँगो अशा विविध देशांमध्ये झालेले लष्करी बंड आणि अंतर्गत यादवी युद्ध यांमुळे तिथले व्यापारी नियम एका रात्रीत बदलतात. अशा अनपेक्षित राजकीय बदलांमुळे भारतीय कंपन्यांनी तिथे लावलेले कोट्यवधी डॉलर्सचे भांडवल आणि प्रकल्प धोक्यात येण्याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो..२. सागरी सुरक्षेचा प्रश्नभारत-आफ्रिका व्यापारासाठी सागरी मार्ग सुरक्षित असणे ही प्राथमिक गरज आहे. परंतु, आफ्रिकेच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर, विशेषतः सोमालिया जवळील 'हॉर्न ऑफ आफ्रिका' आणि 'गिनीच्या आखातात' मेरिटाईम पायरेसीचा धोका जास्त आहे. भारतीय व्यापारी जहाजांना या मार्गावरून प्रवास करताना सुरक्षेसाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो, ज्यामुळे आयात-निर्यात महाग होते. याशिवाय, आफ्रिकेतील काही विशिष्ट भागांमध्ये सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनांमुळे तिथे काम करणाऱ्या भारतीय प्रकल्पांवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवर नेहमीच टांगती तलवार असते..३. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि दळणवळणाचा अफाट खर्चआफ्रिका खंडात अजूनही अनेक देशांमध्ये रस्ते, रेल्वे नेटवर्क आणि आधुनिक बंदरांचा पुरेसा विकास झालेला नाही. यामुळे भारतातून समुद्रमार्गे माल आफ्रिकेच्या मुख्य बंदरांवर पोहोचवणे सोपे आहे. पण तो माल आफ्रिकेच्या अंतर्गत भागात पाठवणे अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ ठरते. खराब दळणवळणामुळे अंतर्गत वाहतुकीचा खर्च इतका वाढतो की, त्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या किमती आफ्रिकन बाजारपेठेत महाग होतात आणि स्पर्धात्मकता कमी होते..४. परकीय चलनाची तीव्र टंचाईअनेक आफ्रिकन देशांना सध्या परकीय चलनाच्या विशेषतः अमेरिकन डॉलरच्या भीषण टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. तिथल्या स्थानिक चलनाचे मूल्य वेगाने घसरत असल्यामुळे, आफ्रिकेत व्यवसाय करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना आपला झालेला नफा अधिकृत आणि कायदेशीर मार्गाने भारतात परत आणताना अनेक तांत्रिक आणि बँकिंग अडचणींचा सामना करावा लागतो..५. चीनचे प्रचंड आर्थिक वर्चस्व आणि 'किंमत युद्ध'आफ्रिकेत चीनने गेल्या दोन दशकांत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. तिथे पायाभूत सुविधा उभारण्यात चीन भारताच्या खूप पुढे आहे. चीनी कंपन्यांना त्यांच्या सरकारकडून प्रचंड सबसिडी (अनुदान) मिळते, ज्यामुळे ते त्यांच्या वस्तू आफ्रिकन बाजारपेठेत अत्यंत स्वस्त दरात विकू शकतात. भारतीय कंपन्यांना या 'किंमत युद्धाचा' सामना करणे आणि बाजारपेठेत आपले स्थान टिकवणे कठीण जाते..६. नोकरशाही आणि क्लिष्ट करप्रणालीआफ्रिका हा ५४ देशांचा खंड आहे. तिथे 'AfCFTA' (मुक्त व्यापार क्षेत्र) लागू झाले असले, तरीही प्रत्येक देशाचे स्वतःचे सीमाशुल्क, स्थानिक कर आणि नोकरशाहीचे नियम वेगवेगळे आहेत. अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाने मिळवणे वेळखाऊ असते. भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा अभाव यांमुळे भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योजकांना तिथे थेट गुंतवणूक करताना मोठ्या अडचणी येतात..७. पाश्चात्य देशांचे आणि युरोपचे जुने वर्चस्वऐतिहासिक कारणांमुळे अनेक आफ्रिकन देशांचे फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिका यांसारख्या पाश्चात्य देशांशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत. अनेक आफ्रिकन देशांची बँकिंग प्रणाली आणि व्यापारी कायदे अजूनही युरोपीय मानकांनुसार चालतात. यामुळे नवीन भारतीय कंपन्यांना तिथल्या प्रस्थापित बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा करावी लागते..८. सांस्कृतिक आणि भाषिक अडथळेआफ्रिकेत इंग्रजीसोबतच फ्रेंच, पोर्तुगीज आणि अरबी या भाषा मोठ्या प्रमाणावर बोलल्या जातात. विशेषतः उत्तर आणि पश्चिम आफ्रिकेत फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व आहे. भारतीय व्यावसायिक प्रामुख्याने इंग्रजी भाषिक देशांमध्ये (पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिका) सहज काम करू शकतात, परंतु फ्रेंच भाषिक देशांमध्ये योग्य संवादाअभावी व्यापारी करार करणे किंवा स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे आव्हानात्मक ठरते..थोडक्यात, भारत-आफ्रिका संबंधांचा प्रवास एका ऐतिहासिक आणि आधुनिक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. राजकीय अस्थिरता आणि दळणवळणाचा खर्च यांसारखी आव्हाने निश्चितच मोठी आहेत, परंतु भारताची मुत्सद्देगिरी आणि आफ्रिकेची आर्थिक महत्त्वाकांक्षा यांच्या मेळातून या अडचणींवर मात करणे शक्य आहे. परस्पर आदर आणि 'वसुधैव कुटुंबकम्' या भावनेवर आधारलेली ही भागीदारी २१ व्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलणारी ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही.